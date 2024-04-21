Фернандо Алонсо: «Лучше бы не участвовал в спринте – меня бы не оштрафовали, а я б сохранил лишний комплект шин для гонки»

Алонсо прокомментировал седьмое место в Китае .

Пилот « » рассказал, что его темп на оказался выше ожидаемого.

«Очень хорошая гонка, мне было очень весело, особенно когда я атаковал на последнем отрезке на свежих шинах – которые позволили нам забрать лучший круг гонки.

С машиной безопасности получилось грустно. Она была на трассе слишком долго и облегчила задачу тем, кто был на «харде» – но слушайте, мы финишировали в 10 секундах позади «Феррари». Это невообразимо. А на старте, в равных условиях, мы вновь отыграли позицию и повеселились.

Но когда по ходу гонки болид падает на более свойственную ему позицию, это чудо оказаться на седьмом месте впереди [Льюиса] Хэмилтона и [Оскара] Пиастри. Это не совсем нормально, ведь наш болид примерно на секунду уступает «Макларену» или «Феррари» в гоночном темпе. Так что мы очень счастливы.

В гонке у нас был только один хороший ход – это переход на «хард». Но когда мы его поставили, появилась машина безопасности. Мне пришлось перейти на «софт», чтобы решить вопрос, но не сработало. Так что возможно, было бы лучше просто не участвовать в спринте в субботу – меня бы не оштрафовали, а я б сохранил лишний комплект шин для гонки», – считает Алонсо.

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