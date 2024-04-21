Нико Росберг: «Норрису не помешает позитивность. Ландо – лучший гонщик Гран-при Китая наряду с Ферстаппеном»

Росберг дал совет Норрису после «феноменального» выступления.

Гонщик « » Ландо Норрис финишировал вторым на , а чемпион «Формулы-1» 2016 года предложил британцу оптимистичнее оценивать собственный пилотаж.

«Он человек, у которого стакан скорее наполовину пуст. Перед гонкой он ставил на то, что «Феррари» окажется впереди – не думаю, что это в целом лучший подход. Полагаю, позитивность не помешает.

Как бы то ни было, он пилотировал феноменально, очень здорово. Безусловно, он лучший гонщик дня наряду с [Ферстаппеном], это точно.

Надо отметить и стабильность – не было никакой деградации шин, что потрясающе. Особенно в сравнении с напарником Оскаром Пиастри, который испытывал сильные трудности из-за деградации задних покрышек», – сообщил эксперт Sky Sports.

Ландо Норрис: «Поспорил, что мы окажемся в 35 секундах позади «Феррари». Рад, что ошибся»

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