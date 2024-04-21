Серхио Перес: «Нам явно не хватало темпа, особенно на «медиуме»

Теги Гран-при Китая Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Авто

Перес рассказал о нехватке гоночного темпа в Китае.

Пилот «Ред Булл» подвел итоги Гран-при Китая, где финишировал третьим.

«К сожалению, появление машины безопасности многого нам стоило – мы потеряли две позиции. На первых кругах мы вели активную борьбу, шины быстро изнашивались – но мы хотя бы попали на подиум. Но было бы здорово сделать дубль.

Нам явно не хватало темпа, особенно на «медиуме», мы испытывали трудности с балансом болида. Со вчерашнего дня условия сильно изменились – и мы не смогли их прочитать по максимуму.

Но в целом это сильный уик-энд, и мы понимаем причины, по которым сегодняшний гоночный темп был не таким хорошим», – сказал Перес.  

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11 комментариев
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Нам - это кому? Максу темпа хватало
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Один по рельсам ехал, у второго машинам темпа не хватало.
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Проснись, Вася. Ты управляешь лучшим болидом в пелетоне, чего тебе может не хватать кроме как своего скилла, посмотри где твой напарник, может все-таки проблема в тебе? Что ты несёшь?
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Давно не помню такого бездаря за рулем самовоза. Даже Боттас хоть что-то умел
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Тебе*
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Ответ Божий посланник
Давно не помню такого бездаря за рулем самовоза. Даже Боттас хоть что-то умел
Да Боттас на его фоне гений
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Он в другой гонке участвовал? Или на другой машине?
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Ответ Великий Алонсо
Проснись, Вася. Ты управляешь лучшим болидом в пелетоне, чего тебе может не хватать кроме как своего скилла, посмотри где твой напарник, может все-таки проблема в тебе? Что ты несёшь?
Макс талантом берёт.
Посади Макса в условный астон мартин - будет такая же доминация
Поэтому уровень машины рб надо мерить по Пересу
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