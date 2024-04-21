Серхио Перес: «Нам явно не хватало темпа, особенно на «медиуме»
Перес рассказал о нехватке гоночного темпа в Китае.
Пилот «Ред Булл» подвел итоги Гран-при Китая, где финишировал третьим.
«К сожалению, появление машины безопасности многого нам стоило – мы потеряли две позиции. На первых кругах мы вели активную борьбу, шины быстро изнашивались – но мы хотя бы попали на подиум. Но было бы здорово сделать дубль.
Нам явно не хватало темпа, особенно на «медиуме», мы испытывали трудности с балансом болида. Со вчерашнего дня условия сильно изменились – и мы не смогли их прочитать по максимуму.
Но в целом это сильный уик-энд, и мы понимаем причины, по которым сегодняшний гоночный темп был не таким хорошим», – сказал Перес.
Гонка «Ф-1» в Шанхае. Норрис сорвал дубль «Ред Булл», Алонсо подвели стратеги
Посади Макса в условный астон мартин - будет такая же доминация
Поэтому уровень машины рб надо мерить по Пересу