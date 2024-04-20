Макс Ферстаппен: «Я все еще был больше рад поулу, чем победе в спринте»

Ферстаппен оценил новый формат уик-энда со спринтом .

С этого сезона формат со спринтом слегка изменился: теперь в пятницу проходит одна практика и квалификация к спринту, в субботу – спринт и квалификация к гонке, в воскресенье – сама гонка. При этом настройки можно менять дважды: перед обеими квалификациями.

, известный как ярый противник спринтов, прокомментировал данные изменения:

«Этот формат более логичный и приятный. [Но] я все еще был больше рад поулу, чем победе в спринте, конечно.

Нынешний формат лучше, чем тот, что был. Теперь вы можете также вносить изменения в машину после спринта.

Единственное, что немного странно, так это то, что сначала прошла гонка [спринт], а затем мы вернулись к квалификации.

Может быть, сначала мы должны проводить квалификацию, а уже потом гонку. Не знаю, но, возможно, здесь нужно что-то доработать. Но в целом этот формат определенно лучше, чем прошлый», – считает Ферстаппен.

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