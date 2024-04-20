Ландо Норрис о возможном подиуме: «Без шансов. «Ред Булл», вероятно, обойдет всех на несколько кругов!»

Норрис поделился прогнозом на Гран-при Китая.

Пилот «Макларена» посмеялся, когда его спросили о перспективах попасть на подиум .

«Да, без шансов. «Ред Булл», вероятно, обойдет всех на несколько кругов! «Феррари», по-моему, будет не так быстра, как они [«Ред Булл»], но достаточно близко к лидерам. Думаю, они в другой лиге.

Как только они [«Ред Булл»] оказались в чистом воздухе этим утром [во время спринта], он [Макс Ферстаппен] с легкостью оторвался. Так что не нужно ожидать чего-то удивительного.

Перед началом уик-энда мы сказали, что будем испытывать трудности. Думаю, мы справились лучше, чем думали, при низком уровне загрузки топливом. Но очевидно при высокой загрузке все будет так, как мы ожидали. Думаю, вот почему у нас так много проблем.

Я все еще жду гонку с нетерпением. Думаю, мы все еще можем провести хороший заезд, побороться за хорошие очки. И если нам повезет в некоторых моментах, день может сложиться хорошо», – сказал .

Ландо полагает, что главными конкурентами «Макларена» в воскресной гонке станут «Астон Мартин» и « ».

«Думаю, мы в хорошем положении. Мы будем бороться с «Астон Мартин» и, вероятно, в какой-то степени с «Мерседесом» – в общем, посмотрим. Но сегодня был хороший день.

Даже с учетом того, что произошло утром [в спринте, где у « » не было скорости], я думаю, наш темп был не так плох. Если сравнить нас с «Мерседесом» и « », то мы в одной лодке.

Лишь «Ред Булл» впереди на милю. «Феррари» – тоже большой соперник, идущий впереди нас. Думаю, с остальными мы где-то в более-менее одной группе, гонка должна получиться хорошей».

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