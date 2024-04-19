Фредерик Вассер: «Полагаем, что весь остальной гоночный уик-энд пройдет на сухой трассе»

Вассер надеется избежать дождя в оставшихся сессиях на .

Руководитель « » подвел итоги первого дня гоночного уик-энда, рассказав о трудностях, с которыми команда столкнулась в спринт-квалификации.

«Условия в третьем сегменте были очень сложными. У нас возникли трудности с прогревом промежуточных шин до оптимальной температуры. Хотя я думаю, что такие проблемы были у всех команд. Мы проанализируем полученные данные и посмотрим, какую полезную информацию сможем извлечь из первого опыта работы под дождем в этом сезоне. Хотя мне кажется, что состояние асфальта на этой трассе только усложнило условия в сравнении с тем, что могло быть в обычной ситуации.

Прогноз на завтра обещает более благоприятные условия. И мы полагаем, что весь остальной гоночный уик-энд пройдет на сухой трассе. Мы определенно надеялись на менее сложный первый день уик-энда, особенно учитывая то, что « » не проводила здесь гонок вот уже пять лет.

И это был наш первый опыт работы с болидами нового поколения на этой трассе. Можно сказать, что частично нам приходится действовать в темноте – особенно сложно понять, как именно машины ведут себя на этом асфальте. Но я думаю, что мы движемся в верном направлении, и тот факт, что сегодня мы смогли сберечь один комплект «медиума» на каждого гонщика, может оказаться полезным в дальнейшем», – рассказал .

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