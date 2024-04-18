Руководитель «Астон Мартин»: «Я не был убежден, что Алонсо останется. Рад, что Фернандо любит «Ф-1» больше, чем частную жизнь»

В «Астон Мартин» сообщили, как продвигались переговоры с Алонсо.

Двукратный чемпион «Формулы-1» Фернандо Алонсо продлил контракт с « » как минимум до конца 2026 года.

Руководитель британской команды Майк Крак перед Гран-при Китая заявил, что сомневался в желании 42-летнего пилота продолжать выступления.

«Я не был убежден.

Когда Фернандо присоединялся, то очень четко дал понять, что календарь и перелеты отнимают много энергии, особенно при его подходе. 99 процентов не бывает. Поэтому такой календарь отбирает все силы. И, полагаю, он много раз повторял, что жизни [вне «Ф-1»] нет. Ты либо выкладываешься на 100 процентов, либо нет.

Когда наблюдаешь за его работой, за его взаимодействием, видишь, что для него существуют только 100 процентов. И понимаешь, что его слова об отсутствии жизни – правда.

Поэтому у меня были некоторые опасения, что он скажет: «Нет, я хочу заняться чем-то еще в жизни». И я очень рад, что он любит «Ф-1» больше, чем частную жизнь.

Фернандо – человек слова. Публично он говорил то же, что и нам. Он сказал: «Я хочу сначала обсудить с самим собой и решить, хочу ли продолжать. Затем, если я пожелаю остаться, то сначала поговорю с «Астон Мартин».

Так и случилось. Мы очень довольны тем, как все закончилось.

У нас изначально была некая дата, к которой мы хотели определиться. Мы довольно рано пришли к соглашению. И очень приятно, что все сдержали свое слово. На самом деле все прошло так, как мы и думали», – заявил менеджер.

Фернандо Алонсо в «Ф-1» уже 23 года! А как дела у тех, кто гонял с ним в его дебют?

Теперь Алонсо будет гонять в «Ф-1» до 45 лет (а думает вообще о 50!) Это еще 190 Гран-при?