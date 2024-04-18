Шарль Леклер: «Сайнс был просто сильнее в последних двух гонках»

Теги Гран-при Бахрейна Гран-при Китая Феррари Карлос Сайнс Формула-1 Шарль Леклер Авто

Леклер признал превосходство напарника в данный момент.

Пилот «Феррари» Шарль Леклер сообщил, что Карлос Сайнс успешнее начал сезон-2024.

«Полагаю, все сводится к тому, что он выступает лучше.

Трудно сравнивать гонку в Бахрейне, потому что я столкнулся с проблемами, а в остальном, на мой взгляд, проводил очень сильный уик-энд. Тем не менее, в последних двух гонках он просто был сильнее.

Так что это моя задача – провести работу, особенно над квалификационным темпом, который обычно является моей сильной стороной. Я испытываю сложности с тем, чтобы собрать круг. На круге выезда, когда доводишь шины до нужного рабочего окна, грань между правильным и абсолютно неправильным подходом очень тонка, и пока у меня больше проблем, чем у Карлоса.

Он пилотирует на очень высоком уровне, и, думаю, это здорово для команды и для меня тоже. Я много работаю над этим, и обычно, когда занимаюсь каким-то аспектом, то вполне уверен в скором прогрессе. Поэтому я не переживаю, но, разумеется, теперь надо это продемонстрировать на трассе, начиная с завтрашней квалификации», – сказал монегаск перед Гран-при Китая.

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5 комментариев
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Думаю, у Шарля все наладится после того, как Сайнс контракт подпишет.
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Ответ GODZILLA
Признание напарника это конечно хорошо, но так тоже не стоит капитулировать
Он просто признал хорошую форму напарника, здоровое поведение.
Так-то он по-прежнему выше Карлоса в чемпионате, что тут капитулировать и оправдываться, на треке нужно доказывать
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В этом году Сайнс и вправду проводит свои лучшие гонки и даже показывает некий уровень. Из середняков вылезать походу начал.
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