Шарль Леклер: «Сайнс был просто сильнее в последних двух гонках»

Леклер признал превосходство напарника в данный момент.

Пилот «Феррари» сообщил, что успешнее начал сезон-2024.

«Полагаю, все сводится к тому, что он выступает лучше.

Трудно сравнивать гонку в , потому что я столкнулся с проблемами, а в остальном, на мой взгляд, проводил очень сильный уик-энд. Тем не менее, в последних двух гонках он просто был сильнее.

Так что это моя задача – провести работу, особенно над квалификационным темпом, который обычно является моей сильной стороной. Я испытываю сложности с тем, чтобы собрать круг. На круге выезда, когда доводишь шины до нужного рабочего окна, грань между правильным и абсолютно неправильным подходом очень тонка, и пока у меня больше проблем, чем у Карлоса.

Он пилотирует на очень высоком уровне, и, думаю, это здорово для команды и для меня тоже. Я много работаю над этим, и обычно, когда занимаюсь каким-то аспектом, то вполне уверен в скором прогрессе. Поэтому я не переживаю, но, разумеется, теперь надо это продемонстрировать на трассе, начиная с завтрашней квалификации», – сказал монегаск перед .

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Заметили, стратеги «Феррари» больше не похожи на клоунов «Ф-1»? Что изменилось?