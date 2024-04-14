Ральф Шумахер: «Сарджент выглядит подавленным ситуацией, для него это слишком высокие скорости»

сомневается в перспективах в «Формуле-1».

Бывший гонщик чемпионата считает, что нынешний сезон станет для Сарджента последним в «Фомруле-1» и тот попросту не справляется с уровнем нагрузки и скоростями современных болидов.

«Нужно быть справедливыми – Сарджент определенно сократил отставание по скорости от Албона. Но он просто допускает слишком много ошибок.

Все это лишь снова доказывает тот факт, что не справляется и пытается выжать из машины больше, чем то, на что она способна. Что называется, картинка движется для него слишком быстро. Для него это слишком высокие скорости и Сарджент выглядит подавленным ситуацией», – рассказал Шумахер.

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