Ральф Шумахер: «Сарджент выглядит подавленным ситуацией, для него это слишком высокие скорости»

Теги Ральф Шумахер Уильямс Формула-1 Логан Сарджент Авто

Ральф Шумахер сомневается в перспективах Сарджента в «Формуле-1».

Бывший гонщик чемпионата считает, что нынешний сезон станет для Сарджента последним в «Фомруле-1» и тот попросту не справляется с уровнем нагрузки и скоростями современных болидов.

«Нужно быть справедливыми – Сарджент определенно сократил отставание по скорости от Албона. Но он просто допускает слишком много ошибок.

Все это лишь снова доказывает тот факт, что не справляется и пытается выжать из машины больше, чем то, на что она способна. Что называется, картинка движется для него слишком быстро. Для него это слишком высокие скорости и Сарджент выглядит подавленным ситуацией», – рассказал Шумахер.

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3 комментария
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Ответ Osmo
Учитывая, сколько раз Мик разложил болид, то любое преимущество (а оно если и есть, то весьма незначительное) над Логаном нивелируется
А сколько Логан раскладывал? Один его сход из-за жары кричит - парень не готов к Ф1. Что он делает в свободное время я хз. Кими например бухал, но гонки проезжал без проблем
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