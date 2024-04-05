Нико Хюлькенберг о будущем: «Надежд на место в кокпите болида топ-команды мало»

Хюлькенберг не ждет перехода в топ-команду «Формулы-1».

Пилот « » признал, что ему, вероятно, уже не доведется выступить за одну из ведущих команд «Формулы-1».

При этом, как сообщалось в ряде источников в прессе, Хюлькенберг считается претендентом на место в « » – команде, которая с 2026 года будет выступать в «Ф-1» под маркой « » и в заводском статусе.

«Надежд на место в кокпите болида топ-команды мало. Может быть, в следующей жизни. Но я сомневаюсь, что теперь пойду по этому пути.

Не сказал бы, что разговоры о возможных переходах пилотов отвлекают. Ведь я далеко не впервые прохожу через нечто подобное. Если такие вещи начнут тебя отвлекать – это навредит и тебе, и ситуации в целом. Нужно уметь разделять то, что происходит на трассе, и разговоры о будущем», – рассказал .

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