MotoGP. Куартараро продлил контракт с «Ямахой» до конца 2026 года

Фабио Куартараро останется в «Ямахе» в ближайшие годы.

Чемпион MotoGP 2021 года продлил соглашение с японским производителем на сезоны-2025 и 2026.

24-летний француз выступает в премьер-классе с 2019-го, за заводскую «Ямаху» – с 2021-го. Прошлый сезон Куартараро завершил десятым, после стартовых этапов 2024 года занимает 11-ю позицию.

Мировые мотогонки продали владельцу «Ф-1» за $4 млрд – зачем? Серии сольют? ЕС позволит? Байки поедут в городах?

Главная спортивная империя планеты с капиталом $47 млрд купила MotoGP. У нее еще «Ф-1», баскетбольные и бейсбольные клубы

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:

Facebook | ВК | Telegram | Instagram