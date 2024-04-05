MotoGP. Куартараро продлил контракт с «Ямахой» до конца 2026 года

Теги Ямаха чемпионат мира MotoGP Фабио Куартараро Авто

Фабио Куартараро останется в «Ямахе» в ближайшие годы.

Чемпион MotoGP 2021 года Фабио Куартараро продлил соглашение с японским производителем на сезоны-2025 и 2026.

24-летний француз выступает в премьер-классе с 2019-го, за заводскую «Ямаху» – с 2021-го. Прошлый сезон Куартараро завершил десятым, после стартовых этапов 2024 года занимает 11-ю позицию.

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1 комментарий
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Странное решение с учётом жалоб на ведро последние годы, видимо предложили хорошее бабло . При этом есть слухи что Ямаха откатает ещё пару лет и свалит.
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