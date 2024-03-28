Даниэль Риккардо: «Пиастри – хороший парень. Я рад, что он здорово представляет Австралию»

Теги Гран-при Австралии Макларен Формула-1 Даниэль Риккардо Рено Оскар Пиастри РБ Авто

Риккардо рассказал о добром отношении к соотечественнику Пиастри.

Гонщик «Макларена» Оскар Пиастри, заменивший Даниэля Риккардо в 2023 году, финишировал четвертым на домашнем Гран-при Австралии. Риккардо, ныне выступающий за «РБ», оказался за пределами очковой зоны.

«Похоже, он фаворит для австралийцев! Нет, на самом деле я рад.

Неделя прошла очень хорошо. Думаю, когда я приехал сюда в свой первый сезон с «Рено», то к воскресенью был выжат – мы слишком старались. Сейчас такого точно не было. Даже в 2022-м, когда мы вернулись после ковида, я отлично провел время. То же самое теперь.

Не буду отвлекаться на, возможно, не столь замечательный результат, слишком большое количество интервью или что-то еще. Все проявили себя отлично и с уважением к моей работе. Зрители классные.

Я не заработал очки, зато Оскар прекрасно выступил, попал в топ-4. Он хороший парень. Мне он очень нравится, и я рад, что он здорово представляет Австралию», – признался Дэн.

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8 комментариев
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Ответ Anastasia Smelova
"Думаю, когда я приехал сюда в свой первый сезон с «Рено», то к воскресенью был выжат – мы слишком старались. Сейчас такого точно не было. Даже в 2022-м, когда мы вернулись после ковида, я отлично провел время. То же самое теперь." В открытую говорит, что уже даже не старается, а просто отлично проводит время. Ну и попутно доказывать никому ничего не собирается, голову себе результатами не забивает, напарника обзывает. В последнее время очень неприятный персонаж.
А у Дэна это его обычный цикл:
1) Я иду за новым вызовом в новую команду.
2) Нет, я не чувствую никакого давления, просто нужно привыкнуть к машине.
3) Мы отлично проводим время, тут очень приятные чуваки.
4) Компенсация за досрочное расторжение контракта.
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Надеюсь, Цунода похоронит зубоскала.
Вангану, в ближайших 2-3 гонках окончательно прикопает и увидим мы мотивированного Лоусона, а не отлично проводящего время бездаря
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"Думаю, когда я приехал сюда в свой первый сезон с «Рено», то к воскресенью был выжат – мы слишком старались. Сейчас такого точно не было. Даже в 2022-м, когда мы вернулись после ковида, я отлично провел время. То же самое теперь."

В открытую говорит, что уже даже не старается, а просто отлично проводит время. Ну и попутно доказывать никому ничего не собирается, голову себе результатами не забивает, напарника обзывает. В последнее время очень неприятный персонаж.
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Рикьярдо тоже хороший и веселый парень, жаль что из себя давно гонщика не представляет
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Когда о себе - только плохое, можно вспомнить о молодом соотечественнике, который сделал за тебя всю работу - порадовал зрителей.
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Ответ Anastasia Smelova
"Думаю, когда я приехал сюда в свой первый сезон с «Рено», то к воскресенью был выжат – мы слишком старались. Сейчас такого точно не было. Даже в 2022-м, когда мы вернулись после ковида, я отлично провел время. То же самое теперь." В открытую говорит, что уже даже не старается, а просто отлично проводит время. Ну и попутно доказывать никому ничего не собирается, голову себе результатами не забивает, напарника обзывает. В последнее время очень неприятный персонаж.
Я так понимаю, он тут говорит не про подготовку к гонке, а про внимание и отвлекающие мероприятия на домашнем гп
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Сделал большую ошибку уйдя из-за Макса и похоронив карьеру. Кстати, Квяту он тоже проиграл
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