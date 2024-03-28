Даниэль Риккардо: «Пиастри – хороший парень. Я рад, что он здорово представляет Австралию»
Риккардо рассказал о добром отношении к соотечественнику Пиастри.
Гонщик «Макларена» Оскар Пиастри, заменивший Даниэля Риккардо в 2023 году, финишировал четвертым на домашнем Гран-при Австралии. Риккардо, ныне выступающий за «РБ», оказался за пределами очковой зоны.
«Похоже, он фаворит для австралийцев! Нет, на самом деле я рад.
Неделя прошла очень хорошо. Думаю, когда я приехал сюда в свой первый сезон с «Рено», то к воскресенью был выжат – мы слишком старались. Сейчас такого точно не было. Даже в 2022-м, когда мы вернулись после ковида, я отлично провел время. То же самое теперь.
Не буду отвлекаться на, возможно, не столь замечательный результат, слишком большое количество интервью или что-то еще. Все проявили себя отлично и с уважением к моей работе. Зрители классные.
Я не заработал очки, зато Оскар прекрасно выступил, попал в топ-4. Он хороший парень. Мне он очень нравится, и я рад, что он здорово представляет Австралию», – признался Дэн.
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1) Я иду за новым вызовом в новую команду.
2) Нет, я не чувствую никакого давления, просто нужно привыкнуть к машине.
3) Мы отлично проводим время, тут очень приятные чуваки.
4) Компенсация за досрочное расторжение контракта.
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В открытую говорит, что уже даже не старается, а просто отлично проводит время. Ну и попутно доказывать никому ничего не собирается, голову себе результатами не забивает, напарника обзывает. В последнее время очень неприятный персонаж.