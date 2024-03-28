Даниэль Риккардо: «Пиастри – хороший парень. Я рад, что он здорово представляет Австралию»

Риккардо рассказал о добром отношении к соотечественнику Пиастри.

Гонщик « » , заменивший в 2023 году, финишировал четвертым на домашнем Гран-при Австралии. Риккардо, ныне выступающий за « », оказался за пределами очковой зоны.

«Похоже, он фаворит для австралийцев! Нет, на самом деле я рад.

Неделя прошла очень хорошо. Думаю, когда я приехал сюда в свой первый сезон с « », то к воскресенью был выжат – мы слишком старались. Сейчас такого точно не было. Даже в 2022-м, когда мы вернулись после ковида, я отлично провел время. То же самое теперь.

Не буду отвлекаться на, возможно, не столь замечательный результат, слишком большое количество интервью или что-то еще. Все проявили себя отлично и с уважением к моей работе. Зрители классные.

Я не заработал очки, зато Оскар прекрасно выступил, попал в топ-4. Он хороший парень. Мне он очень нравится, и я рад, что он здорово представляет Австралию», – признался Дэн.

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