Формула Е. Саудовская Аравия. Кэссиди выиграл 3-ю гонку сезона и возглавил общий зачет, Фряйнс – 2-й, Роулэнд 3-й

Кэссиди выиграл третью гонку сезона 2024 «Формулы Е».

Гонщик «Ягуара» одержал победу, опередив Робина Фряйнса чуть больше чем на секунду. Третьим заезда закончил Оливер Роулэнд.

Формула E

Этап 3

Дирия, Саудовская Аравия

27 января 2024 года

Гонка

Топ-10

1. Ник Кэссиди («Ягуар») – 36 кругов

2. Робин Фряйнс («Энвижн») +1,192

3. Оливер Роулэнд («Ниссан») +1,875

4. Джейк Хьюз («Макларен») +2,931

5. Стоффель Вандорн («Пенске») +3,397

6. Саша Фенестраз («Ниссан») +4,598

7. Паскаль Верляйн («Порше») +4,816

8. Жан-Эрик Вернь («Пенске») +5,195

9. Макс Гюнтер («Мазерати») +5,709

10. Джейк Деннис («Андретти») +6,240

Положение в общем зачете, топ-5

1. Ник Кэссиди – 56 очков

2. Паскаль Верляйн – 38

3. Жан-Эрик Вернь – 33

4. Джейк Деннис – 30

5. Максимилиан Гюнтер – 20