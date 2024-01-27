Формула Е. Саудовская Аравия. Кэссиди выиграл 3-ю гонку сезона и возглавил общий зачет, Фряйнс – 2-й, Роулэнд 3-й
Кэссиди выиграл третью гонку сезона 2024 «Формулы Е».
Гонщик «Ягуара» одержал победу, опередив Робина Фряйнса чуть больше чем на секунду. Третьим заезда закончил Оливер Роулэнд.
Формула E
Этап 3
Дирия, Саудовская Аравия
27 января 2024 года
Гонка
Топ-10
1. Ник Кэссиди («Ягуар») – 36 кругов
2. Робин Фряйнс («Энвижн») +1,192
3. Оливер Роулэнд («Ниссан») +1,875
4. Джейк Хьюз («Макларен») +2,931
5. Стоффель Вандорн («Пенске») +3,397
6. Саша Фенестраз («Ниссан») +4,598
7. Паскаль Верляйн («Порше») +4,816
8. Жан-Эрик Вернь («Пенске») +5,195
9. Макс Гюнтер («Мазерати») +5,709
10. Джейк Деннис («Андретти») +6,240
Положение в общем зачете, топ-5
1. Ник Кэссиди – 56 очков
2. Паскаль Верляйн – 38
3. Жан-Эрик Вернь – 33
4. Джейк Деннис – 30
5. Максимилиан Гюнтер – 20