Ральф Шумахер: «На месте «Хааса» я бы обратился к Сафнауэру»

Ральф Шумахер советует «Хаасу» нанять Сафнауэра.

По мнению бывшего пилота «Формулы-1», после расставания с «Хаасу» стоило бы задуматься над приглашением в команду бывшего руководителя «Рейсинг Пойнт» и «Альпин» Отмара Сафнауэра.

«Штайнер был настоящим брендом. Жаль, что еще одна настоящая яркая личность уходит из «Формулы-1». Но, возможно для «Хааса» действительно пришло время, чтобы должность руководителя занял кто-то другой. Время покажет.

Штайнер привлекал внимание к команде, в том числе спонсоров. Все было хорошо. Думаю, Джина Хааса просто смущало то, что команда так часто оказывалась позади всех.

Отмар Сафнауэр – человек, хорошо известный в «Формуле-1» и обладающий богатым опытом. Технические знания – это одно. Но есть и другое – умение искать яркие умы, иногда прямо в университетах.

Если вам нужен человек с хорошей дальновидностью и умением подбирать новых людей для того, чтобы помогать команде двигаться вперед – я бы обратился к Отмару. Я не могу представить себе в такой роли того же . Он больше подходит «Ауди» – хотя я не совсем понимаю, как в случае перехода они будут сочетаться с Андреасом Зайдлем.

Сафнауэр знает, как работать в небольших структурах и выжимать максимум в условиях ограниченных ресурсов. Это тоже важно. Какой смысл для маленькой команды приглашать специалиста, который привык работать в штате с 1000 сотрудников? Такому человеку будет трудно в маленькой команде, особенно поначалу», – рассказал .

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