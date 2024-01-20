Карлос Сайнс: «Я многого хочу от нового болида «Феррари»

Сайнс надеется на прогресс болида 2024 года.

Пилот «Феррари» отметил, что ожидает улучшение характеристик нового болида в сравнении с предшественником.

По словам Сайнса, главным образом он надеется, что машина станет более послушной в управляемости и настройке.

«Я многого хочу от новой машины. Очень много говорилось о том, что машина 2023 года хорошо мне подходит, что она мне нравится.

Но на самом деле она много раз давала мне повод для головной боли, и не только мне. Это касается и моего напарника, и команды в целом, ее поведение было очень трудно понять.

Я не получал удовольствия от пилотажа за рулем этой машины, мне приходилось адаптировать к очень многим вещам, приходилось пробовать самые разные варианты настроек.

Надеюсь, с точки зрения управляемости болид-2024 года будет более гибким и универсальным, что его будет проще настраивать. Что наша машина в целом станет лучше.

Но «Феррари» движется в правильном направлении. И вторая половина прошлого сезона это доказывает. Мы поставили перед собой цель выжать максимум из имеющейся машины. Мы допустили меньше ошибок, зачастую мы никак не могли повлиять на проблемы, с которыми сталкивалась команда. Но нам удалось на максимуме провести гоночный уик-энд, очень многое выжать из машины (и выиграть гонку)», – рассказал .

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