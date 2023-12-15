Экс-пилот «Ф-1» Ламмерс о конкурентах «Ред Булл»: «У «Макларена» огромный потенциал. Да и «Мерседес» в следующем году будет очень силен»

Ламмерс назвал «Мерседес» и «Макларен» главными конкурентами «Ред Булл».

По мнению бывшего пилота «Формулы-1», именно « » и «Мерседес» должны будут стать основными соперниками действующих чемпионов в сезоне-2025.

«Командой, в которой лучше других осознают, что в следующем году им предстоит очень много работы – вероятно, является «Ред Булл».

Они сами прекрасно понимают, как неожиданно все может перемениться. К тому же вы и сами можете видеть, что отрывы на самом деле невелики.

И у конкурентов из «Макларена» огромный потенциал. Да и тот прогресс, которого добились в « » к середине сезона показывает, что они приняли правильные меры для исправления ситуации. И эти контрмеры позволили им использовать максимальный потенциал их шасси. Обратной стороной медали стало то, что другие команды успели еще больше развить свои машины.

Мне кажется, что в какой-то момент в «Мерседесе» достигли предельных возможностей текущего болида. А если вы хотите развиваться еще дальше, сначала нужно сделать шаг назад. Это можно сравнить с гонщиком, который начинает пытаться выжимать из своей машины все больше и больше, но она просто не способна ехать быстрее.

Так что я думаю, что в следующем году «Мерседес» будет очень силен. Они знают, в каком направлении должны работать, и если они действительно раньше других достигли максимального потенциала болида W14 раньше других, то раньше переключили свое внимание на проект болида 2024 года.

Если «Ред Булл» удалось достичь максимума с данной концепцией болида, это значит, что рано или поздно и конкуренты тоже смогут найти все эти решения», – рассказал Ламмерс.

Предсказуемость – не главный удар доминирования «Ред Булл» по «Ф-1». Есть две проблемы намного хуже