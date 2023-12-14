Кристиан Хорнер: «Сомневаюсь, что при моей жизни повторят сезон-2023 «Ред Булл»

Хорнер полагает, что «Ред Булл» провел уникальный сезон в «Формуле-1».

В 2023 году «Ред Булл» одержал 21 победу на 22 Гран-при, завоевал Кубок конструкторов, а стал чемпионом в третий раз подряд.

«Сомневаюсь, что такой сезон повторят при моей жизни. То, что все сошлось, все отделы сработали сообща, приносит удовлетворение. Они очень упорно и неустанно трудились на протяжении всех этих гонок по всему миру, преодолевали любые вызовы – разные автодромы, разные условия, разные стратегии – и выиграли 21 гонку из 22.

Учитывая, что соперники у нас такие сильные, а регламент не меняется, уверен, борьба в следующем сезоне будет куда более плотной. Это другой вызов», – заявил руководитель «Ред Булл» .

Менеджер также поделился мыслями о сезоне « » без побед:

«Это отличная команда. У нее был период настоящего доминирования, а теперь, конечно, ей тяжелее. Но, уверен, в следующем году команда будет крайне мотивирована, я в этом не сомневаюсь. Убежден, напряженность соперничества будет как никогда высокой».

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