Кристиан Хорнер: «Сомневаюсь, что при моей жизни повторят сезон-2023 «Ред Булл»

Теги Кристиан Хорнер Ред Булл Формула-1 Мерседес Макс Ферстаппен Авто

Хорнер полагает, что «Ред Булл» провел уникальный сезон в «Формуле-1».

В 2023 году «Ред Булл» одержал 21 победу на 22 Гран-при, завоевал Кубок конструкторов, а Макс Ферстаппен стал чемпионом в третий раз подряд.

«Сомневаюсь, что такой сезон повторят при моей жизни. То, что все сошлось, все отделы сработали сообща, приносит удовлетворение. Они очень упорно и неустанно трудились на протяжении всех этих гонок по всему миру, преодолевали любые вызовы – разные автодромы, разные условия, разные стратегии – и выиграли 21 гонку из 22.

Учитывая, что соперники у нас такие сильные, а регламент не меняется, уверен, борьба в следующем сезоне будет куда более плотной. Это другой вызов», – заявил руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер.

Менеджер также поделился мыслями о сезоне «Мерседеса» без побед:

«Это отличная команда. У нее был период настоящего доминирования, а теперь, конечно, ей тяжелее. Но, уверен, в следующем году команда будет крайне мотивирована, я в этом не сомневаюсь. Убежден, напряженность соперничества будет как никогда высокой».

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2 комментария
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Да и не нужны больше такие сезоны, если бы не гениальный перфоманс в исполнении Алонсо, то это был бы вообще худший сезон в истории Ф1, просто худший. Интрига за чемпионство умерла к 4 гонке сезона, когда такое было вообще? Да и даже эта "интрига" с возможным воображаемым соперничеством с Пересом была чисто формальностью, думаю никто не сомневался в чемпионстве Ферстаппена уже сразу после 1-й гонки в Бахрейне.
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В следующем году нужно косяк Сингапура подправить)
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