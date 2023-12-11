Макс Ферстаппен не скучает по сражениям с Хэмилтоном: «Я доволен тем, как сложился сезон-2023. Надеюсь, следующий болид будет еще лучше»

Теги Льюис Хэмилтон Ред Булл Формула-1 Мерседес Макс Ферстаппен Гран-при Лас-Вегаса Авто

Ферстаппен не испытывает ностальгии по борьбе с Хэмилтоном в 2021 году.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен сообщил, что получает удовольствие от доминирования и не хотел бы вернуться к противостоянию с гонщиком «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном.

– Сначала вашими целями были одна победа в гонке и первый титул в «Формуле-1», теперь вы бьете все рекорды.

– Это правда, мое видение поменялось. Почему бы мне не побеждать, если есть возможность?

– Вы скучаете по сражениям с Хэмилтоном?

– Нет. Я доволен тем, как сложился этот сезон. Конечно, я ценю, что у нас была такая борьба. Но теперь я особенно ценю успехи, которые мы показываем как команда.

– Что приносит больше удовольствия: когда вы уезжаете от пелотона или сражаетесь до последнего поворота, как было в Лас-Вегасе?

– Все по-разному. Конечно, я люблю доминировать. Но в то же время это борьба с самим собой. Я не всегда смотрю в итоговый протокол – просто пытаюсь выступать лучше и понять, где можно прибавить.

– Будете ли вы доминировать в 2024-м, как в последние два сезона?

– Провести еще один такой год будет очень тяжело. Да, всегда можно выступить лучше, но предел существует. И наши соперники, безусловно, не станут останавливаться, пока не обыграют нас. «Ред Булл» RB19 уже стал историей – будем надеяться, что следующая машина окажется еще лучше.

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