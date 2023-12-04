Мекьес о переходе в «Альфа Таури» и обязательном отпуске: «Если сразу перейти с одной работы на другую посреди сезона, вас придавит интенсивностью календаря «Ф-1»

Мекьес с нетерпением ждет начала работы в «Альфа Таури».

Бывший спортивный и гоночный директор «Феррари» станет руководителем «Альфа Таури», начиная с сезона-2024.

Мекьес покинул «Феррари» в июле этого года и ждет окончания так называемого обязательного «отпуска», чтобы приступить к работе в новой для себя команде. Официально Мекьес заступит на должность руководителя «Альфа Таури» 1 января 2025 года.

«В самом начале, когда я понял, что мне придется бездействовать все эти месяцы, я был немного расстроен. Ведь ты рвешься в бой, стремишься внести свой вклад, оказать поддержку.

Но, по правде говоря, если вот так сразу перейти с одной работы на другую посреди сезона, вас придавит интенсивностью календаря «Ф-1», необходимостью ежедневно принимать решения.

Так что на самом деле это можно считать большой удачей – когда есть возможность перевести дух, сделать шаг назад и посмотреть на общую картину, получить шанс обдумать то, как именно вы бы хотели реализовать те или иные вещи. А может просто найти очень хороших людей.

Ведь на самом деле это именно то, чем наш спорт является в данный момент. « » – это люди, общение между людьми. И в этом контексте я с нетерпением жду начала новой работы. Мне очень повезло с тем, что я вышел из невероятной гоночной семьи и теперь попал в другую невероятную гоночную семью. За это я очень, очень благодарен», – рассказал Мекьес.

Мекьес покинул «Феррари». Экс-спортивный директор Скудерии станет руководителем «Альфа Таури»