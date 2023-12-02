Мартин Брандл: «Неприятно, когда после гонки пилоты выглядят так, словно ничего не делали. Гонщики должны быть героями»

Теги Гран-при Италии Гран-при Бельгии Мартин Брандл Формула-1 Здоровье Гран-при Катара Авто

Брандл поделился мыслями о гонщиках-«гладиаторах» на тяжелейшем Гран-при Катара.

Эксперт и бывший пилот «Формулы-1» Мартин Брандл отметил, что в Катаре спортсмены оказались в исключительно сложных условиях из-за высокой жары и влажности. В то же время Мартин призвал не принимать поспешных решений, чтобы сохранить имидж гонщиков.

«Катар стал исключением из-за жары, влажности, ситуации с шинами и высокой латеральной нагрузки – все сошлось воедино. И, на мой взгляд, гонщики выглядели абсолютными героями.

Иногда, признаюсь честно, когда они выпрыгивают из болидов в прохладный день в Монце или Спа, болтают в комнате отдыха и выглядят так, словно ничего не делали в этот день, мне это немного неприятно.

Я вполне согласен, что в Катаре был перебор, но в следующем году гонка пройдет гораздо позже и проблемы с покрышками предположительно не будет. Командам нужно сделать так, чтобы через машину продувалось больше воздуха, и, может, подумать над охлаждением сидений, над другими аспектами, но разбираться надо спокойно.

Не думаю, что надо реагировать слишком сильно. Это одиночный инцидент. Я по-прежнему считаю, что гонщики должны выглядеть героями, потому что так и есть. Они гладиаторы и должны выглядеть как люди, которые делают то, что никто другой не может», – заявил Брандл.

Гонщики «Ф-1» едва вылезали из машин после финиша и сразу просили медпомощи. Их рвало в шлем от обезвоживания – ночная жара в Катаре!

6 комментариев
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лучше так, чем показное превозмогание с лучшими кругами на "ушедших шинах". и ф1 я люблю за красивые обгоны и тактические решения, а для этого пилоту не обязательно выглядеть как выжатый лимон после гонки.
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Тогда надо на колесницах гоняться, как в древнем Риме. Вот это были настоящие гонки.
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Ответ Великий Алонсо
Как же красиво все расписал, все верно и по делу! 👍
Шиза когда отпустит?
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Ответ vk1985
лучше так, чем показное превозмогание с лучшими кругами на "ушедших шинах". и ф1 я люблю за красивые обгоны и тактические решения, а для этого пилоту не обязательно выглядеть как выжатый лимон после гонки.
но пилоты когда едут на 90% от максимума они не напрягаются, с отменой дозаправок и необходиомсти делать меньше питов и экономить шины на многих трассах темп не высокий, в Катаре из-за того что не было необходимости беречь шины гнали почти на максимуме потому и вымотались, также будут гнать на любом другом автодроме жарком также вымотаются. Из-за того что едут еле еле и ошибок практически нет, раньше по полпелетона порой выпиливалось на сложных трассах когда в гонке надо было мочить как в квале круг за кругом
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