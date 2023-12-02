Мартин Брандл: «Неприятно, когда после гонки пилоты выглядят так, словно ничего не делали. Гонщики должны быть героями»

Брандл поделился мыслями о гонщиках-«гладиаторах» на тяжелейшем Гран-при Катара.

Эксперт и бывший пилот «Формулы-1» отметил, что в Катаре спортсмены оказались в исключительно сложных условиях из-за высокой жары и влажности. В то же время Мартин призвал не принимать поспешных решений, чтобы сохранить имидж гонщиков.

«Катар стал исключением из-за жары, влажности, ситуации с шинами и высокой латеральной нагрузки – все сошлось воедино. И, на мой взгляд, гонщики выглядели абсолютными героями.

Иногда, признаюсь честно, когда они выпрыгивают из болидов в прохладный день в Монце или Спа, болтают в комнате отдыха и выглядят так, словно ничего не делали в этот день, мне это немного неприятно.

Я вполне согласен, что в Катаре был перебор, но в следующем году гонка пройдет гораздо позже и проблемы с покрышками предположительно не будет. Командам нужно сделать так, чтобы через машину продувалось больше воздуха, и, может, подумать над охлаждением сидений, над другими аспектами, но разбираться надо спокойно.

Не думаю, что надо реагировать слишком сильно. Это одиночный инцидент. Я по-прежнему считаю, что гонщики должны выглядеть героями, потому что так и есть. Они гладиаторы и должны выглядеть как люди, которые делают то, что никто другой не может», – заявил Брандл.

Гонщики «Ф-1» едва вылезали из машин после финиша и сразу просили медпомощи. Их рвало в шлем от обезвоживания – ночная жара в Катаре!