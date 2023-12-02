Даниэль Риккардо: «Я словно переродился, открылось второе дыхание. Год назад считал, что шансы на возвращение – 50 на 50»

Риккардо подвел итоги сезона-2023, но ходу которого получил место в «Ф-1».

допускал, что никогда не вернется в «Формулу-1» после расставания с « », пока не заменил Ника де в « ». Кроме того, австралийцу пришлось пропустить ряд гонок из-за травмы в Нидерландах.

«Разумеется, я предпочел бы, чтобы [травмы] не случилось – было некомфортно, больно и так далее. Но я все равно рассматриваю сезон как позитивный.

Год назад я размышлял: «Может, это моя последняя гонка?» Я не преувеличиваю. Я действительно не знал. Честно – я считал, что шансы 50 на 50. Так что после такого года надо забыть про руку. Я словно переродился – это подходящее слово. Я ощущаю, что перезарядился.

И, безусловно, у меня открылось второе дыхание. То, что ситуация с рукой не ощущается как неудача, говорит само за себя.

Может, некоторые посчитали это жалкой аварией с серьезными последствиями – мол, Даниэлю стоит просто сдаться, это знак, что пора сворачиваться. Но я никогда так не думал и не чувствовал. Наверное, это еще больше зарядило на решение – нужно постараться надрать задницы», – сообщил Риккардо.

Даниэль также высказался о своем настрое за рулем не самой резвой машины:

«Удовольствие, которое я получаю от гонок, не должно основываться на результатах, хотя я понимаю, когда проехал хороший круг и провел хорошую гонку – это помогает заснуть по ночам. Просто я не обязан все время выигрывать.

Я был абсолютно доволен и чувствовал себя комфортно, выступая за десятую команду на решетке, в то время как в прошлом году сказал, что не хочу ехать в хвосте, это не имеет смысла. Но постепенно я находил в этом все больше и больше смысла».

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