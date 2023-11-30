Кристиан Хорнер допустил поражение «Ред Булл» в 2024-м: «Мы победили «Мерседес» после его самого доминирующего сезона-2020»

Хорнер допустил, что «Ред Булл» проиграет чемпионат 2024 года.

По мнению руководителя « » , доминирование по ходу сезона-2023 не гарантирует его команде успехов в будущем. Кристиан привел в пример « », который уверенно выиграл сезон-2020, однако упустил титул в личном зачете в 2021-м, несмотря на победу в Кубке конструкторов.

«Мы видели такое в 2020 году с «Мерседесом». Если помните, это был самый доминирующий сезон команды. Тем не менее, в 2021 году нам удалось ее обыграть.

Было небольшое изменение в регламенте, но, думаю, ничто не стоит на месте. Мы видели, что соперники приближались на разных автодромах, и, уверен, концепции будут становиться более похожими.

Стабильность регламента всегда приводит к эффекту гармошки. Не думаю, что мы сможем повторить прошедший сезон, но, надеюсь, уроки, извлеченные при работе с RB19, помогут при развитии RB20, и у нас будет машина, с которой можно будет защитить титулы», – сказал менеджер.

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