Кристиан Хорнер допустил поражение «Ред Булл» в 2024-м: «Мы победили «Мерседес» после его самого доминирующего сезона-2020»

Теги Кристиан Хорнер Ред Булл Формула-1 Мерседес Авто

Хорнер допустил, что «Ред Булл» проиграет чемпионат 2024 года.

По мнению руководителя «Ред Булл» Кристиана Хорнера, доминирование по ходу сезона-2023 не гарантирует его команде успехов в будущем. Кристиан привел в пример «Мерседес», который уверенно выиграл сезон-2020, однако упустил титул в личном зачете в 2021-м, несмотря на победу в Кубке конструкторов.

«Мы видели такое в 2020 году с «Мерседесом». Если помните, это был самый доминирующий сезон команды. Тем не менее, в 2021 году нам удалось ее обыграть.

Было небольшое изменение в регламенте, но, думаю, ничто не стоит на месте. Мы видели, что соперники приближались на разных автодромах, и, уверен, концепции будут становиться более похожими.

Стабильность регламента всегда приводит к эффекту гармошки. Не думаю, что мы сможем повторить прошедший сезон, но, надеюсь, уроки, извлеченные при работе с RB19, помогут при развитии RB20, и у нас будет машина, с которой можно будет защитить титулы», – сказал менеджер.

Все проблемы команд «Формулы-1» за год. Они и определили итоги сезона

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Надеюсь вы останетесь на месте,а все остальные значительно подтянутся к ним
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий