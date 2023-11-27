Джордж Расселл о перегруженности календаря «Ф-1»: «Твое тело не понимает, где ты находишься, ты постоянно меняешь рацион, оказываешься в разных климатических условиях»

Теги Гран-при Абу-Даби Формула-1 Мерседес Джордж Расселл Авто

Расселл опасается за здоровье участников «Ф-1» из-за перегруженного календаря.

Пилот «Мерседеса» высказался о проблеме постоянно растущего количества Гран-при за сезон. И не слишком разумно составленного расписания.

По мнению Расселла, последствия такого напряженного графика уже начали проявляться в «Формуле-1» – где и гонщики, и сотрудники команд начинают все чаще болеть в связи с переутомлением.

В качестве примера он привел Гран-при Абу-Даби, который был сам вынужден проводить, чувствуя себя не лучшим образом:

«Во-первых, в Лас-Вегасе у меня была высокая температура. Я не мог нормально спать и чувствовал себя ужасно. Затем у меня начался просто ужасный кашель, который не проходил всю неделю, не отступил он и в гонке. Я кашлял на каждом круге заезда – при этом, когда ты намертво пристегнут ремнями безопасности в кокпите, то даже толком не можешь дышать.

То есть ты не можешь нормально вздохнуть, чтобы прокашляться. Так что проблема не отступала. И было очень неприятно. Так что я был очень рад тому, что вообще добрался до финиша, когда увидел клетчатый флаг».

В сезоне-2023 в итоге состоялось 22 Гран-при. В следующем сезоне «Формула-1» рассчитывает провести 24 гонки. Ранее о проблеме избыточных нагрузок высказывался пилот «Альпин» Эстебан Окон, отмечая, что даже тело профессионального гонщика не рассчитано на проведение такого количества гонок за год.

Расселл согласился с Оконом, отметив, что «Формуле-1» стоит задуматься о здоровье участников и сотрудников команд:

«Мне кажется, что при всем при этом гонщики в данном случае находятся в самой выгодной ситуации – мы находимся в лучшей форме среди всех, кто есть в паддоке, у нас наиболее комфортные условия для перелетов.

Но нужно подумать и о тех, кто работает в паддоке – очень многие механики болеют, это же касается людей, которые работают в офисе. Люди просто не выдерживают работу при постоянной смене часовых поясов.

Твое тело не понимает, где ты находишься, ты постоянно питаешься разной едой, меняешь рацион, живешь в разных отелях, оказываешься в разных климатических условиях.

И организм перестает понимать, что происходит. Вроде бы сейчас идут разговоры о том, чтобы персонал не мог работать на всех без исключения гонках. И это было бы неплохо.

При этом мне не кажется целесообразным проводить для 4000 человек по 24 Гран-при за сезон, особенно когда ты видишь, что географически календарь чемпионата порой составляется не слишком разумно».

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9 комментариев

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aburich
Ответ Arty Novikoff
Да, да. Им очень сложно. Собственно, по их внешнему виду и по их образу жизни видно, как им сложно. То ли дело миллионы простых рабочих людей, которых вы можете видеть не в болиде F1, a в общественном транспорте, которые живут и работают без акклиматизаций, без часовых поясов, без смен гостиниц - вот им куда легче живется, ага. Как сказала какая-то из самых известных топ-моделей: "Вам только кажется, что у нас, моделей, очень легкая работа. Нам сложно. Порой для фото надо стоять на пляже в воде по два-три часа"
Ты вообще прочитал статью? Он говорит не только про пилотов, а про всех в паддоке. И даже делает акцент на том, что пилоты даже в более выгодной ситуации находятся, но даже так тяжело.
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Женя Дерунов
Ответ Arty Novikoff
"Твое тело не понимает, где ты находишься, ты постоянно питаешься разной едой, меняешь рацион, живешь в разных отелях, оказываешься в разных климатических условиях." Да, это очень тяжело, питаться разной едой высочайшего качества в пятизвездных отелях и восстанавливаться под присмотром врачей, массажистов, помощников и т.д и т.п. Эта глупенькая малолетка должна каждый день благодарить родителей, бога, Ктулху и остальных, за то, что так выпало, что он стал одним из избранных счастливчиков. А не жаловаться на то, на что глупо жаловаться. Ибо 99.99% людей в этом мире живут гораздо хуже, чем он.
вы вообще понимаете о чем речь? Да у вас желудок остановится. Кухни мира очень сильно отличаются. Плюс смена часовых поясов. Вроде как вы должны спать, но в это время в США день и вместо сна вы бодрствуете. У тех же спортсменов перед олимпиадой акклиматизация до 2 недель, а теперь представьте каждые 1-2 недели так менять климат и часовой пояс. Организм сходит с ума и постоянные смены гостиниц. Вы только привыкли жить в одном номере как вам лететь и жить в другом.
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Arche
Прям как у Бузовой 🙂
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Grigpar
Трудно не согласится с Расселом и Оконом. По моему с календарем реально борьщат, увеличивая его бесконечно.. Даже будучи простым фанатом нынешней F1 приходится уделять не мало времени, про работников вообще молчу. С другой стороны есть постоянное шоу от которого ты не отлучаешься.
Идеальный вариант 20 гран-при за сезон. Хотя отказываться от просмотра большего количества гонок сложно.
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Schiaff1no
Ответ Arty Novikoff
"Твое тело не понимает, где ты находишься, ты постоянно питаешься разной едой, меняешь рацион, живешь в разных отелях, оказываешься в разных климатических условиях." Да, это очень тяжело, питаться разной едой высочайшего качества в пятизвездных отелях и восстанавливаться под присмотром врачей, массажистов, помощников и т.д и т.п. Эта глупенькая малолетка должна каждый день благодарить родителей, бога, Ктулху и остальных, за то, что так выпало, что он стал одним из избранных счастливчиков. А не жаловаться на то, на что глупо жаловаться. Ибо 99.99% людей в этом мире живут гораздо хуже, чем он.
Максимально очевидно же, что он о персонале говорил. Пилоты могут позволить себе повара с личным холодильников возить, работяги- нет.
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Женя Дерунов
Ответ Schiaff1no
Максимально очевидно же, что он о персонале говорил. Пилоты могут позволить себе повара с личным холодильников возить, работяги- нет.
ему это не понять)
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Женя Дерунов
Ответ Arty Novikoff
Да, да. Им очень сложно. Собственно, по их внешнему виду и по их образу жизни видно, как им сложно. То ли дело миллионы простых рабочих людей, которых вы можете видеть не в болиде F1, a в общественном транспорте, которые живут и работают без акклиматизаций, без часовых поясов, без смен гостиниц - вот им куда легче живется, ага. Как сказала какая-то из самых известных топ-моделей: "Вам только кажется, что у нас, моделей, очень легкая работа. Нам сложно. Порой для фото надо стоять на пляже в воде по два-три часа"
вы куда нибудь выбирались дальше своего города или страны? Вот когда покатаетесь так, то тогда и говорите как это легко.
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