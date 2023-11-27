Джордж Расселл о перегруженности календаря «Ф-1»: «Твое тело не понимает, где ты находишься, ты постоянно меняешь рацион, оказываешься в разных климатических условиях»

Расселл опасается за здоровье участников «Ф-1» из-за перегруженного календаря.

Пилот «Мерседеса» высказался о проблеме постоянно растущего количества Гран-при за сезон. И не слишком разумно составленного расписания.

По мнению , последствия такого напряженного графика уже начали проявляться в «Формуле-1» – где и гонщики, и сотрудники команд начинают все чаще болеть в связи с переутомлением.

В качестве примера он привел -Даби, который был сам вынужден проводить, чувствуя себя не лучшим образом:

«Во-первых, в Лас-Вегасе у меня была высокая температура. Я не мог нормально спать и чувствовал себя ужасно. Затем у меня начался просто ужасный кашель, который не проходил всю неделю, не отступил он и в гонке. Я кашлял на каждом круге заезда – при этом, когда ты намертво пристегнут ремнями безопасности в кокпите, то даже толком не можешь дышать.

То есть ты не можешь нормально вздохнуть, чтобы прокашляться. Так что проблема не отступала. И было очень неприятно. Так что я был очень рад тому, что вообще добрался до финиша, когда увидел клетчатый флаг».

В сезоне-2023 в итоге состоялось 22 Гран-при. В следующем сезоне «Формула-1» рассчитывает провести 24 гонки. Ранее о проблеме избыточных нагрузок высказывался пилот «Альпин» Эстебан Окон, отмечая, что даже тело профессионального гонщика не рассчитано на проведение такого количества гонок за год.

Расселл согласился с Оконом, отметив, что «Формуле-1» стоит задуматься о здоровье участников и сотрудников команд:

«Мне кажется, что при всем при этом гонщики в данном случае находятся в самой выгодной ситуации – мы находимся в лучшей форме среди всех, кто есть в паддоке, у нас наиболее комфортные условия для перелетов.

Но нужно подумать и о тех, кто работает в паддоке – очень многие механики болеют, это же касается людей, которые работают в офисе. Люди просто не выдерживают работу при постоянной смене часовых поясов.

Твое тело не понимает, где ты находишься, ты постоянно питаешься разной едой, меняешь рацион, живешь в разных отелях, оказываешься в разных климатических условиях.

И организм перестает понимать, что происходит. Вроде бы сейчас идут разговоры о том, чтобы персонал не мог работать на всех без исключения гонках. И это было бы неплохо.

При этом мне не кажется целесообразным проводить для 4000 человек по 24 Гран-при за сезон, особенно когда ты видишь, что географически календарь чемпионата порой составляется не слишком разумно».

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