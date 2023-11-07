Марио Изола: «В холодном Лас-Вегасе пилоты будут жаловаться на очень низкий уровень сцепления»

Гонщикам не понравится уровень сцепления в Лас-Вегасе, убежден босс «Пирелли».

Гоночный директор « » Марио Изола поделился мыслями перед первым в истории Гран-при Лас-Вегаса.

«Это шаг в неизвестность для всех, я считаю. В Лас-Вегасе будет холодно, это городской автодром. Так что мы взаимодействуем с командами и попросили их заранее провести симуляции, чтобы понять, какая энергия будет воздействовать на покрышки. У нас есть информация от компаний, которые произвели асфальт, чтобы выявить, насколько абразивным окажется покрытие, какого уровня ползучести ожидать.

Но вопросов перед гонкой в Лас-Вегасе все равно остается много. Мы решили использовать три самых мягких состава, чтобы обеспечить сцепление. Могу представить, что трасса будет сильно эволюционировать, а уровень сцепления будет очень низким, поэтому [пилоты] будут жаловаться.

Это нормально. Мы справимся с ситуацией, однако это большой фактор неопределенности. Быстрая трасса, длинные прямые, высокие скорости и все условия – справиться будет довольно тяжело», – признался Изола.

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