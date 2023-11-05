Алекс Албон: «Пугает, что «Альфа Таури» такая быстрая»

Теги Гран-при Бразилии Уильямс Альфа Таури Формула-1 Даниэль Риккардо Александр Албон Юки Цунода Авто

Албон признался, что его тревожит скорость «Альфа Таури».

В спринте на Гран-при Сан-Паулу пилот «Уильямса» Алекс Албон стал 15-м после старта с 19-й позиции, в то время как Юки Цунода заработал три балла за шестое место, а Даниэлю Риккардо не хватило 0,2 секунды до попадания в очковую зону.

Итальянская команда приблизилась к соперникам в борьбе за седьмую строчку в Кубке конструкторов: у «Уильямса» 28 баллов, у «Альфа Таури» – 19.

«На самом деле гонка сложилась хорошо. Мы отыграли позиции, показали приличный темп.

Немного пугает, что «Альфа Таури» такая быстрая. Но у нас все нормально», – заявил Албон.

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6 комментариев

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Paninaro
Алекс, а то, что некоторым топ-командам не запрещено иметь фарм-команды, тебя не пугает?
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Kappa Pride
Ответ бндэщ
Для Вильямса даже 29 очков нереальный подвиг, учитывая их бардак, устаревшую структуру и полтора пилота.
1,5 пилота это преувеличение
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Luca di Montezemolo
Пугать она будет в следующем году, когда получит больше деталей с ньюивозки, может начнет возить все эти. мерсы, фуры и маки, цунода с Риком резко скилл найдут.
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бндэщ
Для Вильямса даже 29 очков нереальный подвиг, учитывая их бардак, устаревшую структуру и полтора пилота.
0
0
0
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Anastasia Smelova
Вот теперь и не знаешь как оценивать прошлое выступление Рика. Вроде и красавчик, такой результат, а с другой не понятно, где был бы тот же Цунода при старте не с конца.
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