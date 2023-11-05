Алекс Албон: «Пугает, что «Альфа Таури» такая быстрая»

Албон признался, что его тревожит скорость «Альфа Таури».

В спринте на Гран-при Сан-Паулу пилот «Уильямса» стал 15-м после старта с 19-й позиции, в то время как заработал три балла за шестое место, а Даниэлю Риккардо не хватило 0,2 секунды до попадания в очковую зону.

Итальянская команда приблизилась к соперникам в борьбе за седьмую строчку в Кубке конструкторов: у « » 28 баллов, у «Альфа Таури» – 19.

«На самом деле гонка сложилась хорошо. Мы отыграли позиции, показали приличный темп.

Немного пугает, что « » такая быстрая. Но у нас все нормально», – заявил Албон.

Что случилось в спринте на Гран-при Бразилии: «Мерседес» взорвал старт и провалился, «Феррари» едва спаслась от аутсайдера

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:

Facebook | ВК | Telegram | Instagram