Алекс Албон: «Пугает, что «Альфа Таури» такая быстрая»
Албон признался, что его тревожит скорость «Альфа Таури».
В спринте на Гран-при Сан-Паулу пилот «Уильямса» Алекс Албон стал 15-м после старта с 19-й позиции, в то время как Юки Цунода заработал три балла за шестое место, а Даниэлю Риккардо не хватило 0,2 секунды до попадания в очковую зону.
Итальянская команда приблизилась к соперникам в борьбе за седьмую строчку в Кубке конструкторов: у «Уильямса» 28 баллов, у «Альфа Таури» – 19.
«На самом деле гонка сложилась хорошо. Мы отыграли позиции, показали приличный темп.
Немного пугает, что «Альфа Таури» такая быстрая. Но у нас все нормально», – заявил Албон.
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