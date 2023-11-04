Джордж Расселл: «Скорость «Мерседеса» сбивает с толку. Никто не понимает, как заставить шины работать»
Расселл разочарован скоростью «Мерседеса» в бразильском спринте.
Джордж Расселл финишировал четвертым в спринте на Гран-при Сан-Паулу, его напарник по «Мерседесу» Льюис Хэмилтон завершил заезд седьмым.
«Тяжело это принять. Это сбивает с толку.
К сожалению, все сводится к шинам, к способности попасть в настройки. Особенно это касается последних двух уик-эндов: никто фактически не понимает, как заставить покрышки работать, достичь эффективности. На прошлой неделе такое случилось с «Феррари» в квалификации, а мы нашли темп в гонке. Сегодня мы многого ожидали, но внезапно скорости не было.
Не знаю, чего ждать от завтрашней гонки. Прямо сейчас, разумеется, мы не можем настраиваться слишком оптимистично, но условия постоянно разные, и это может изменить все», – признался Расселл.
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