Джордж Расселл: «Скорость «Мерседеса» сбивает с толку. Никто не понимает, как заставить шины работать»

Расселл разочарован скоростью «Мерседеса» в бразильском спринте.

финишировал четвертым в спринте на Гран-при Сан-Паулу, его напарник по « » завершил заезд седьмым.

«Тяжело это принять. Это сбивает с толку.

К сожалению, все сводится к шинам, к способности попасть в настройки. Особенно это касается последних двух уик-эндов: никто фактически не понимает, как заставить покрышки работать, достичь эффективности. На прошлой неделе такое случилось с « » в квалификации, а мы нашли темп в гонке. Сегодня мы многого ожидали, но внезапно скорости не было.

Не знаю, чего ждать от завтрашней гонки. Прямо сейчас, разумеется, мы не можем настраиваться слишком оптимистично, но условия постоянно разные, и это может изменить все», – признался Расселл.

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