Юки Цунода: «Двойное попадание в топ-10 – большой сюрприз для «Альфа Таури» после вчерашней квалификации»

Теги Гран-при Бразилии Альфа Таури Формула-1 Даниэль Риккардо Юки Цунода Авто

Цуноду впечатлил прогресс «Альфа Таури» после неудачной бразильской квалификации.

В основной квалификации к Гран-при Сан-Паулу, которая состоялась в пятницу, оба гонщика «Альфа Таури» выбыли после первого сегмента. В субботней квалификации к спринту Юки Цунода занял шестое место, его напарник Даниэль Риккардо – восьмое.

«Во-первых, поздравляю команду. Честно говоря, это стало большим сюрпризом – теперь мы [вдвоем] в топ-10, огромная разница в сравнении с тем, что было вчера.

Надо понять, что произошло. Думаю, есть несколько причин. Возможно, я прибавил в плане пилотажа, но дело, пожалуй, не только в этом, в машине тоже.

Большие поздравления команде, сегодня у нас есть шанс заработать очки, так что я в предвкушении», – заявил японский пилот.

Гран-при Сан-Паулу-2023. Норрис выиграл квалификацию к спринту, Ферстаппен – 2-й, Перес – 3-й

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2 комментария

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DonaldBrashear 2.0
только бы Пиастри как в прошлый раз не выбил Юки, может набрать, хорошие очки сегодня.
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