Даниэль Риккардо о 17-м месте: «Альфа Таури» точно гораздо быстрее, был шанс на третий сегмент»

Теги Гран-при Бразилии Альфа Таури Формула-1 Даниэль Риккардо Юки Цунода Авто

«Альфа Таури» могла пробиться в топ-10 квалификации, уверен Риккардо.

Даниэль Риккардо показал 17-е время по итогам сессии на Гран-при Сан-Паулу, его напарник по «Альфа Таури» Юки Цунода стал 16-м.

«Я считаю, что мы точно гораздо быстрее, чем показали результаты. Честно говоря, меня чуть не развернуло во втором повороте на последнем круге. Я немного перестарался в первом повороте, и, пожалуй, шины были не совсем готовы, так что мы потеряли много времени уже на первом секторе.

После первой попытки мы были пятыми или шестыми. Не знаю, получилось бы остаться там, но, безусловно, был шанс пробиться во второй и потенциально третий сегменты. Тем не менее, последний круг не удалось собрать, и, конечно, я очень разочарован», – поделился мыслями Даниэль.

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