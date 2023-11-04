Разрыв между 1-м и 16-м местами в Бразилии стал самым маленьким в истории формата квалификации «Ф-1» – с 2006 года

Теги Гран-при Бразилии Альфа Таури Формула-1 Мерседес Джордж Расселл Юки Цунода Авто

Гонщики «Формулы-1» провели плотнейшую квалификацию к Гран-при Сан-Паулу.

Пилот «Альфа Таури» Юки Цунода отстал от лидера первого сегмента Джорджа Расселла из «Мерседеса» на 0,497 секунды, однако этого не хватило для того, чтобы пробиться дальше – японец стал 16-м. Разница между первой и 16-й позициями стала самой маленькой в истории современного формата квалификации, введенного в 2006 году.

Гран-при Сан-Паулу-2023. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Леклер – 2-й, Стролл – 3-й

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Telegram | Instagram

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ilia rus
👍
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий