Разрыв между 1-м и 16-м местами в Бразилии стал самым маленьким в истории формата квалификации «Ф-1» – с 2006 года

Гонщики «Формулы-1» провели плотнейшую квалификацию к Гран-при Сан-Паулу.

Пилот « » отстал от лидера первого сегмента из « » на 0,497 секунды, однако этого не хватило для того, чтобы пробиться дальше – японец стал 16-м. Разница между первой и 16-й позициями стала самой маленькой в истории современного формата квалификации, введенного в 2006 году.

Гран-при Сан-Паулу-2023. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Леклер – 2-й, Стролл – 3-й

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