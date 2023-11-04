Разрыв между 1-м и 16-м местами в Бразилии стал самым маленьким в истории формата квалификации «Ф-1» – с 2006 года
Гонщики «Формулы-1» провели плотнейшую квалификацию к Гран-при Сан-Паулу.
Пилот «Альфа Таури» Юки Цунода отстал от лидера первого сегмента Джорджа Расселла из «Мерседеса» на 0,497 секунды, однако этого не хватило для того, чтобы пробиться дальше – японец стал 16-м. Разница между первой и 16-й позициями стала самой маленькой в истории современного формата квалификации, введенного в 2006 году.
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