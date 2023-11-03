Фредерик Вассер: «Гоночный темп? Думаю, картина станет яснее после спринта»

Вассер подвел итоги квалификации к Гран-при Сан-Паулу.

Третий сегмент квалификации на «Интерлагосе» завершился досрочно из-за начавшейся грозы. В итоге благодаря результату первой попытки стал вторым, в то время как его напарник – восьмым.

«Шарль провел великолепную квалификацию. Начиная с первого сегмента, он всегда был впереди. Для Карлоса все сложилось по-другому, в особенности потому, что в последней сессии он выехал позже и в таких условиях наткнулся на более сильный ветер, чем другие пилоты. Последние три пилота, покинувшие боксы, это также те, кто занял последние три места [в первой десятке].

Когда ты едешь быстро, то всегда кажется, что было не так уж сложно. Но, с одной стороны, ты должен атаковать и поставить «софт», как только появится такая возможность. С другой, однако, тебе также придется постараться сохранить комплект шин на завтра – а это значит, что [благодаря досрочному завершению третьего сегмента] мы «защитили» комплект для квалификации к спринту. Это хорошие новости, которые означают хорошее начало уик-энда.

Наши боксы находятся у въезда на пит-лейн, так что мы дальше [Макса] Ферстаппена и [Серхио] Переса. Это правда, что когда вы выезжаете слишком рано, то рискуете столкнуться с холодными шинами – а в таких условиях это нездорово. Так что приходится искать баланс. Когда вы распложены близко к въезду на пит-лейн и остальные выезжают перед вами, у них есть преимущество. Но в конце концов все прошло довольно хорошо.

Нам не стоит недооценивать «Астон Мартин». У них все в порядке уже с утра, и теперь они стартуют на первых рядах. В квалификации у них было преимущество: они выехали пораньше, так что наткнулись на сильный ветер в самом конце. Но я не хочу недооценивать их. В конце концов мы не будем зажаты между Ферстаппеном и Пересом.

Гоночный темп? Думаю, картина станет яснее после спринта, который станет нашим первым длинным отрезком», – рассказал руководитель « » в беседе со Sky Sports F1.

Гран-при Сан-Паулу-2023. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Леклер – 2-й, Стролл – 3-й