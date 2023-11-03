Серхио Перес: «Должен был оказаться на первом ряду, невероятно не повезло с Пиастри»

Перес посетовал на невезение в квалификации к Гран-при Сан-Паулу.

Гонщик « » начнет воскресную гонку в девятым. Мексиканцу пришлось замедлиться после вылета пилота « » Оскара Пиастри за пределы трассы.

«Невероятно не повезло. Я должен был оказаться на первом ряду, круг был очень близок к тому, что показал [Ферстаппен] до последнего поворота. Я увидел Пиастри, был вынужден отступить и оказался на позиции номер «никакая».

Очень не повезло – было ощущение, что сегодня скорость позволяла добиться гораздо большего. Думаю, в гонке останутся шансы на хорошие очки, хорошие возможности», – заявил Серхио.

Гран-при Сан-Паулу-2023. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Леклер – 2-й, Стролл – 3-й

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