Серхио Перес: «Должен был оказаться на первом ряду, невероятно не повезло с Пиастри»

Теги Гран-при Бразилии Макларен Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Макс Ферстаппен Оскар Пиастри Авто

Перес посетовал на невезение в квалификации к Гран-при Сан-Паулу.

Гонщик «Ред Булл» Серхио Перес начнет воскресную гонку в Бразилии девятым. Мексиканцу пришлось замедлиться после вылета пилота «Макларена» Оскара Пиастри за пределы трассы.

«Невероятно не повезло. Я должен был оказаться на первом ряду, круг был очень близок к тому, что показал Макс [Ферстаппен] до последнего поворота. Я увидел Пиастри, был вынужден отступить и оказался на позиции номер «никакая».

Очень не повезло – было ощущение, что сегодня скорость позволяла добиться гораздо большего. Думаю, в гонке останутся шансы на хорошие очки, хорошие возможности», – заявил Серхио.

Гран-при Сан-Паулу-2023. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Леклер – 2-й, Стролл – 3-й

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5 комментариев

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Фанат спорта01
максимум был бы 3-м.
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Багира!
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Это Риккардо не повезло с Пиастри в Голландии)
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Bazilll
Ответ Фанат спорта01
максимум был бы 3-м.
Сложно сказать, хоть и трасса короткая, но таких плотных результатов я давно не помню...
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Minuvert
Ответ Багира!
Это Риккардо не повезло с Пиастри в Голландии)
Наоборот повезло, отделался лишь переломом. Неизвестно что было бы, если бы не отвернул
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