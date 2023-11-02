Серхио Перес: «Нужно оставить разочарование домашней гонки позади и сконцентрироваться на том, чтобы закончить сезон на втором месте в чемпионате»

Перес рассчитает на очки на Гран-при Сан-Паулу.

Пилот « » отметил, что постарается отыграться в предстоящий уик-энд в Интерлагосе в борьбе за второе место в личном зачете с Льюисом Хэмилтоном.

«Мне очень хотелось выиграть домашнюю гонку, но теперь нужно оставить это разочарование позади и сконцентрироваться на том, чтобы закончить сезон на втором месте в чемпионате.

Нам нужно провести отличный уик-энд в Бразилии. Я уверен, что мы сможем добиться хорошего результата. Теперь я комфортнее чувствую себя за рулем болида. А это значит, что вся та работа, проделанная нами вместе с командой по улучшению координации действий, начинает окупаться.

Безусловно, на Гран-при в нас ждет совсем иное испытание, чем в Мексике. Но это отличная трасса, и с учетом проведения спринта у нас будет два шанса заработать очки в гонках», – рассказал Перес.

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