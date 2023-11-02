Серхио Перес: «Нужно оставить разочарование домашней гонки позади и сконцентрироваться на том, чтобы закончить сезон на втором месте в чемпионате»

Теги Гран-при Бразилии Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Авто

Перес рассчитает на очки на Гран-при Сан-Паулу.

Пилот «Ред Булл» отметил, что постарается отыграться в предстоящий уик-энд в Интерлагосе в борьбе за второе место в личном зачете с Льюисом Хэмилтоном.

«Мне очень хотелось выиграть домашнюю гонку, но теперь нужно оставить это разочарование позади и сконцентрироваться на том, чтобы закончить сезон на втором месте в чемпионате.

Нам нужно провести отличный уик-энд в Бразилии. Я уверен, что мы сможем добиться хорошего результата. Теперь я комфортнее чувствую себя за рулем болида. А это значит, что вся та работа, проделанная нами вместе с командой по улучшению координации действий, начинает окупаться.

Безусловно, на Гран-при в Бразилии нас ждет совсем иное испытание, чем в Мексике. Но это отличная трасса, и с учетом проведения спринта у нас будет два шанса заработать очки в гонках», – рассказал Перес.

Безумная атака Переса на лидеров – ради победы для домашних фанов. Не сработало: люди рыдали и дрались с тифози после аварии

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий