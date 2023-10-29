Руководитель «Альфа Ромео» о будущем Пуршера: «Два варианта: первый – это японская «Супер-Формула», второй – участие в WEC»

Алессандро Алунни Брави рассказал, где Пуршер может продолжить карьеру .

На данный момент протеже « » (сейчас команда называется « », но со следующего сезона вернется к старому наименованию) лидирует в личном зачете «Формулы-2».

Ранее гонщик сказал, что может продолжить карьеру в «Индикаре» или «Супер-Формуле». Нечто похожее рассказал и руководитель «Альфа Ромео» Алунни Брави.

«Мы обсуждаем с его менеджментом возможность участия в [другой] гоночной программе на ряду с нашей программой. Мы хотим, чтобы он был вовлечен в работу команды «Ф-1», чтобы он проводил больше сессий на симуляторе. Конечно, он будет одним из наших резервных пилотов.

Но ему нужно выступать. Так что мы рассматриваем некоторые гоночные программы, и на данный момент есть два варианта: первый – это японская «Супер-Формула», второй – участие в WEC [мировых гонках на выносливость].

«Супер-Формула» очень конкурентоспособная серия. Мы видели несколько примеров: Стоффель Вандорн в 2016-м, Пьер Гасли в 2017-м и Лиам Лоусон в этом году. Там все еще есть свободные места. Мне неважно, выиграет ли там гонщик титул – но он должен участвовать в категории с высоким уровнем конкуренции. [В «Супер-Формуле»] болид обладает высокой скоростью, которая близка к темпам «Ф-1».

Команда много работает над развитием болида, потому что есть определенные области, где она может действовать свободно. Хотя со следующего года изменится ситуация с амортизаторами по сравнению с нынешним сезоном. В серии два моториста.

Этот чемпионат – хорошая платформа, похожая на «Ф-2», так что я рассматриваю его как возможность. Но, конечно, нам нужно изучить все варианты. Также нужно понять, сколько времени это отнимет от его работы с командой в Хинвиле (там базируется «Альфа Ромео»/«Заубер» – Sports.ru) и во время Гран-при.

Мы также рассматриваем , разные варианты – но мы не нацелены на сотрудничество с конкретной командой», – сказал Брави.

Тео Пуршер о карьере после «Ф-2»: «Индикар», «Супер-Формула», может быть, есть другие варианты»