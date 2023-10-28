Дэйв Робсон о 10-м месте Сарджента в США: «Думаю, это придаст ему сил. Он провел действительно хорошую гонку»

Дэйв Робсон похвалил Сарджента и рассказал об условиях на Гран-при Мехико.

По мнению руководителя отдела разработки болида « », успех в США должен помочь Логану Сардженту: в Остине пилот набрал первое очко в «Ф-1» после дисквалификации Льюиса Хэмилтона и Шарля Леклера.

«Думаю, это придаст ему сил. В частности, потому что он в целом провел действительно хорошую гонку в воскресенье. Жаль, что он не финишировал в очках сразу после клетчатого флага, но тем не менее он заслужил этот результат. Он был очень близок к Алексу [Албону], так что, думаю, он отлично постарался ради этого очка.

Для него это много значит, но это так же важно для всех, кто неустанно работает над болидом неделями ради этого очка. Есть большая разница между тем, чтобы заработать очко и не заработать вообще ничего. Успех поднимает общий дух. Это хорошо», – считает Робсон.

Кроме того, он рассказал подробнее о том, в каких условиях пилотам и командам предстоит провести грядущий Гран-при Мехико.

«По-моему, мы где-то в 2 200 метрах над уровнем моря. Если сравнить с «Ред Булл Рингом» и «Интерлагосом», то те два находятся где-то в 700-800 метрах – и это уже достаточно высоко. На такой высоте настолько маленькая плотность воздуха, что здесь низкое давление.

Это значит, что с нынешними настройками болида у нас небольшая прижимная сила. Думаю, она такая же, как в Монако, так что это все, что у нас есть. В целом болид нагружен меньше, чем в Монце.

Вдобавок к этому возникает серьезная проблема с охлаждением. Потоки воздуха, проходящие через радиаторы и через тормоза, здесь намного слабее, чем на уровне моря. Нам нужно пропустить больший объем воздуха, чтобы получить тот же уровень охлаждения. Так что вы увидите, как все попытаются сделать болид более открытым и пропустить как можно больше воздуха через систему».

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