Джеймс Воулз о прогрессе «Уильямса»: «Было бы здорово, если бы Макс Ферстаппен захотел выступать за нас через несколько лет»

Джеймс Воулз рассказал о перспективах «Уильямса».

По мнению руководителя « », если команда сможет и дальше показывать хорошие результаты с нынешними скромными ресурсами, то в будущем ее ждет успех.

«Что у нас есть? Много старого оборудования. Чему-то 20 лет, а что-то даже сломано. Приходится работать с тем, что есть. И мы работаем. И инвестируем в будущее. Но я должен честно признать, что был шокирован, когда пришел сюда в прошлом году. Было даже чуть хуже, чем я боялся.

На это можно посмотреть с очень негативной стороны. Да, предстоит невероятное количество работы. Это вызов – но нам это нравится. У нас много хороших людей. Я работаю над тем, чтобы расставить всех и все по своим местам.

Этот сезон мотивирует. Если мы будем выступать подобным образом с тем, что имеем сейчас, все действительно сработает. Я уверен в этом. Было бы здорово, если бы захотел выступать за нас через несколько лет. Потому что к тому времени у нас все будет отлично», – считает Воулз.

Алекс Албон: «У Воулза есть четкий план того, как вернуть «Уильямс» наверх»