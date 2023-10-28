Резервный пилот «Альпин» Джек Дуэн: «Главная цель – попадание в «Ф-1» в 2025 году»

Джек Дуэн нацелен на попадание в «Формулу-1» в 2025 году.

Резервный пилот « » провел за команду первую практику перед Гран-при Мексики.

Дуэн рассказал, что в следующем году не планирует возвращаться в «Формулу-2» и помимо работы резервистом и тест-пилотом в «Ф-1» может рассмотреть выступления в .

проводит в «Формуле-2» свой второй сезон. В прошлом году австралиец завершил чемпионат на 6-й позиции, а в данный момент, перед финалом сезона в Абу-Даби, занимает четвертое место.

«Я не буду выступать в «Формуле-2» в следующем году. Продолжение не кажется реальным. С учетом всего случившегося и так далее, я выжал из этих выступлений все. Мы отлично поработали и справились с теми вещами, которые находились под нашим контролем. Так что я вряд ли что-то приобрету, если проведу еще один сезон в «Ф-2».

Не сказал бы, что два моих сезона в «Ф-2» прошли точно по плану. Но помимо неудачных отрезков, случались и хорошие моменты, я порой отлично проявлял себя, когда имел возможность контролировать ситуацию. Думаю, я неплохо справился и сумел продемонстрировать свои возможности.

Если ты проведешь еще один сезон в «Ф-2» и выиграешь чемпионат – ну, можно сказать, что ничего другого от тебя и не ожидали. А если не выиграешь…то есть, ты мало что можешь приобрести, а вот потерять можешь многое. Так что я думаю, что мы поступаем правильно.

Каких-то предпосылок для выступлений в WEC пока нет – ну или, по крайней мере, ничего подтвержденного нет. И на самом деле вопрос в том, на что именно мы нацеливаемся. То есть, даже если бы я решился на это, моей главной целью все равно было бы попадание в «Формулу-1» в 2025 году», – рассказал Дуэн.

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