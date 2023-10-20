Льюис Хэмилтон: «Разрывается сердце из-за потерянных невинных жизней в Израиле и Палестине. Нет оправдания намеренным нападениям на мирных людей, особенно детей»

Теги Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Политика Авто

Льюис Хэмилтон высказался о конфликте на Ближнем Востоке.

Семикратный чемпион «Формулы-1» призвал болельщиков жертвовать Международному комитету Красного Креста и другим общественным и благотворительным организациям, помогающим людям в Израиле и секторе Газа.

«У меня разрывается сердце из-за потерянных невинных жизней в Израиле и Палестине, а также тех, чьи жизни навсегда изменились.

Масштаб нынешних страданий и потерь поистине ужасает, и нет оправдания намеренным нападениям на мирных людей, особенно детей. Мы не можем такое принять.

Сейчас мы должны быть едины как никогда. На фоне такой боли и скорби мы должны использовать свою коллективную мощь, чтобы оказать давление на лидеров и сделать абсолютно все возможное для прекращения этого. Мы не можем останавливаться, пока в безопасности не будет каждый ребенок в регионе», – написал пилот «Мерседеса».

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20 комментариев

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Alex1104
Очень обтекаемо, но правильно по сути.
Искать правых и виноватых в этом конфликте - так себе идея. Да, конкретно в этом обострении однозначно виноват Хамас. Но и предыстория очень большая.
+30
-7
+23
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vitetek
И где он не прав?
+6
-1
+5
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arspurs9
Ответ Alex1104
Очень обтекаемо, но правильно по сути. Искать правых и виноватых в этом конфликте - так себе идея. Да, конкретно в этом обострении однозначно виноват Хамас. Но и предыстория очень большая.
А как надо? Он высказал мнение многих. Жалко ли ХАМАС или ЦАХАЛ? Нет конечно, что те что те террористы. Жалко ли обычных мирных жителей? Безусловно.
+7
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Rodrigo Brain
Ответ Абзац
Так в любом конфликте у каждого своя правда. 100-процентные злодеи появляются потом - когда победители назначают ими побежденных.
Просто ради интереса, что за правда у людей напавших на музыкальный фестиваль?
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Alex1104
Ответ Мишаня Кашников
но есть нюанс
Какой?
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дава
Ответ MyCA
он прав, но от этой болтовни ничего не изменится
Семикратный чемпион «Формулы-1» призвал болельщиков жертвовать Международному комитету Красного Креста и другим общественным и благотворительным организациям, помогающим людям в Израиле и секторе Газа.
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Виктор Войнов
Какой хитрый курица
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Numunu
Вон так и только так должны высказываться знаменитости о данном конфликте. Бензема и прочим нужно брать пример - любая мирная жертва войны достойна жалости и сострадания. Призыв должен быть к прекращению бойни, а не поддержки какой либо стороны. Молодцом, Хэм 👍
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Мишаня Кашников
Ответ Alex1104
Очень обтекаемо, но правильно по сути. Искать правых и виноватых в этом конфликте - так себе идея. Да, конкретно в этом обострении однозначно виноват Хамас. Но и предыстория очень большая.
но есть нюанс
+1
-1
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Alex1104
Ответ arspurs9
А как надо? Он высказал мнение многих. Жалко ли ХАМАС или ЦАХАЛ? Нет конечно, что те что те террористы. Жалко ли обычных мирных жителей? Безусловно.
Так и надо. Я вообще-то разделяю такое мнение, разве непонятно?
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Сергей Ч
Ответ дава
Семикратный чемпион «Формулы-1» призвал болельщиков жертвовать Международному комитету Красного Креста и другим общественным и благотворительным организациям, помогающим людям в Израиле и секторе Газа.
Пример подал личный, не в курсе?
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