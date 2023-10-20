Льюис Хэмилтон высказался о конфликте на Ближнем Востоке.

Семикратный чемпион «Формулы-1» призвал болельщиков жертвовать Международному комитету Красного Креста и другим общественным и благотворительным организациям, помогающим людям в Израиле и секторе Газа.

«У меня разрывается сердце из-за потерянных невинных жизней в Израиле и Палестине, а также тех, чьи жизни навсегда изменились.

Масштаб нынешних страданий и потерь поистине ужасает, и нет оправдания намеренным нападениям на мирных людей, особенно детей. Мы не можем такое принять.

Сейчас мы должны быть едины как никогда. На фоне такой боли и скорби мы должны использовать свою коллективную мощь, чтобы оказать давление на лидеров и сделать абсолютно все возможное для прекращения этого. Мы не можем останавливаться, пока в безопасности не будет каждый ребенок в регионе», – написал пилот « ».

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