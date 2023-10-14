Экс-пилот «Ф-1» Даннер: «К условиям Гран-при Катара можно было подготовиться, а не просто качать кубики пресса»

Кристиан Даннер полагает, что гонщики не подготовились к жаркому Гран-при Катара.

Все участники гонки после финиша жаловались на экстремальные условия, пилот « » Логан Сарджент не доехал до финиша из-за плохого самочувствия.

предположил, что такая ситуация говорит о недостаточной выносливости спортсменов.

«Им нужно зимой бегать на лыжах, а не просто качать красивые мускулы и кубики пресса в спортзале. Прошу прощения, но, на мой взгляд, такие высокие температуры в Катаре не стали такой уж неожиданностью. Думаю, этого можно было ожидать.

Нельзя предположить, что пилоты недостаточно тренируются. Полагаю, они тренируются неправильно. Но к таким условиям можно подготовиться! Можно пойти в сауну, проводить велотренировки», – сказал бывший пилот «Формулы-1».

Еще один экс-гонщик чемпионата поддержал Даннера:

«Это просто вопрос подготовки. Если ты по-настоящему вынослив, тебе не будет плохо. Спросите Ферстаппена – ему не было плохо. Даже при таких температурах».

Гонщики «Ф-1» едва вылезали из машин после финиша и сразу просили медпомощи. Их рвало в шлем от обезвоживания – ночная жара в Катаре!

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