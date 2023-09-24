Оскар Пиастри: «Норрис сказал, чтобы я выдал Сенну – не уверен, что «Макларен» пойдет на такую стратегию»
Оскар Пиастри сомневается, что победит Макса Ферстаппена в Японии.
Гонщик «Макларена» стартует с первого ряда вместе с лидером сезона из «Ред Булл». Напарник Пиастри Ландо Норрис предложил ему повторить столкновение Айртона Сенны и Алена Проста 1990 года.
«Что ж, Ландо вчера сказал, чтобы я выдал Сенну в первом повороте – не уверен, что мы пойдем на такую стратегию.
Если рассуждать реалистично, для победы в гонке потребуется нечто особенное. Но мы попытаемся. Постараюсь зацепиться за подиум – а, может, и не просто зацепиться. Попробуем», – сообщил австралиец перед стартом.
Норрис предложил Пиастри выбить Ферстаппена: «Если выдашь Сенну в первом повороте, для меня будет замечательно»
Пиастри – первый новичок после Хюлькенберга-2010, квалифицировавшийся на первый ряд в дебютный сезон
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