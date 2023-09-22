Джордж Расселл: «Между «Феррари» и Норрисом будет хорошая борьба»
Джордж Расселл сравнил темп «Мерседеса» в Японии с темпом соперников .
«Честно говоря, наполовину это был неплохой день. «Ред Булл» вернулся на свое место – не думаю, что это большой сюрприз. Многим они кажутся очень-очень быстрыми.
Мы не особо далеко от второго места. Думаю, в пределах 0,2 секунды. Так что между «Феррари» и Ландо [Норрисом] будет хорошая борьба. Также за высокие места могут зацепиться такие пилоты, как Алекс [Албон] – что вы часто видели в квалификациях», – сказал пилот «Мерседеса».
Гран-при Японии-2023. 2-я практика. Ферстаппен – 1-й, Леклер – 2-й, Норрис – 3-й
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