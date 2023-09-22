Джордж Расселл: «Между «Феррари» и Норрисом будет хорошая борьба»

Джордж Расселл сравнил темп «Мерседеса» в Японии с темпом соперников .

«Честно говоря, наполовину это был неплохой день. « » вернулся на свое место – не думаю, что это большой сюрприз. Многим они кажутся очень-очень быстрыми.

Мы не особо далеко от второго места. Думаю, в пределах 0,2 секунды. Так что между « » и [Норрисом] будет хорошая борьба. Также за высокие места могут зацепиться такие пилоты, как Алекс [ ] – что вы часто видели в квалификациях», – сказал пилот « ».

Гран-при Японии-2023. 2-я практика. Ферстаппен – 1-й, Леклер – 2-й, Норрис – 3-й