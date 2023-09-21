«Ред Булл» отверг кандидатуру Лоусона при определении состава «Альфа Таури» на сезон-2024 (ESPN)

Теги возможные переходы Гран-при Японии Ред Булл Уильямс Альфа Таури Гран-при Сингапура Формула-1 Даниэль Риккардо Логан Сарджент Лиам Лоусон Юки Цунода Авто

Журналистам стал известен состав «Альфа Таури» на 2024 год.

Источники ESPN сообщили, что «Ред Булл» сохранит места в команде из Фаэнцы за Даниэлем Риккардо и Юки Цунодой. Ранее о такой же паре пилотов сообщала итальянская пресса.

Утверждается, что помимо Риккардо и Цуноды «Ред Булл» рассматривал кандидатуру резервного гонщика Лиама Лоусона, который в данный момент замещает травмированного Даниэля. Тем не менее, на этой неделе было принято решение не предоставлять место основного пилота Лиаму.

Пока неясно, получит ли новозеландец, заработавший свои первые очки в «Формуле-1» в Сингапуре, кокпит на сезон-2024 в какой-либо из команд или останется запасным. Вакансия есть в «Уильямсе» – под угрозой будущее Логана Сарджента.

Также сообщается, что «Альфа Таури» может объявить о сохранении состава по ходу Гран-при Японии, который пройдет в эти выходные (22-24 сентября).

Риккардо и Цунода сохранят места в «Альфа Таури» на сезон-2024 (It.motorsport)

Ральф Шумахер: «Риккардо в «Ред Булл» в 2024-м – самое логичное решение, могу представить Лоусона и Цуноду в «Альфа Таури»

4 комментария

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Ма Из
глупцы
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Gonshic
это они стимулируют Лоусона на очки в Японии, херМарко жестит
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mrMassi
Ответ Великий Алонсо
Ну и правильно, нельзя судить по 1-2 гонкам, Де Врис вон тоже год назад 6 место сходу в Монце занял, а в итоге потом ничего особенно не показал.
Гениальная логика, а откуда у Лоусона появятся больше гонок, по которым можно будет его судить, если он будет без машины? Все гран при провел достойно, заехал в очки на корыте, что еще нужно сделать чтоб попасть в Ф1?
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