«Ред Булл» отверг кандидатуру Лоусона при определении состава «Альфа Таури» на сезон-2024 (ESPN)

Журналистам стал известен состав «Альфа Таури» на 2024 год.

Источники ESPN сообщили, что «Ред Булл» сохранит места в команде из Фаэнцы за и . Ранее о такой же паре пилотов сообщала итальянская пресса.

Утверждается, что помимо Риккардо и Цуноды «Ред Булл» рассматривал кандидатуру резервного гонщика , который в данный момент замещает травмированного Даниэля. Тем не менее, на этой неделе было принято решение не предоставлять место основного пилота Лиаму.

Пока неясно, получит ли новозеландец, заработавший свои первые очки в «Формуле-1» в , кокпит на сезон-2024 в какой-либо из команд или останется запасным. Вакансия есть в « » – под угрозой будущее Логана Сарджента.

Также сообщается, что «Альфа Таури» может объявить о сохранении состава по ходу Гран-при Японии, который пройдет в эти выходные (22-24 сентября).

Риккардо и Цунода сохранят места в «Альфа Таури» на сезон-2024 (It.motorsport)

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