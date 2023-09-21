«Ред Булл» отверг кандидатуру Лоусона при определении состава «Альфа Таури» на сезон-2024 (ESPN)
Журналистам стал известен состав «Альфа Таури» на 2024 год.
Источники ESPN сообщили, что «Ред Булл» сохранит места в команде из Фаэнцы за Даниэлем Риккардо и Юки Цунодой. Ранее о такой же паре пилотов сообщала итальянская пресса.
Утверждается, что помимо Риккардо и Цуноды «Ред Булл» рассматривал кандидатуру резервного гонщика Лиама Лоусона, который в данный момент замещает травмированного Даниэля. Тем не менее, на этой неделе было принято решение не предоставлять место основного пилота Лиаму.
Пока неясно, получит ли новозеландец, заработавший свои первые очки в «Формуле-1» в Сингапуре, кокпит на сезон-2024 в какой-либо из команд или останется запасным. Вакансия есть в «Уильямсе» – под угрозой будущее Логана Сарджента.
Также сообщается, что «Альфа Таури» может объявить о сохранении состава по ходу Гран-при Японии, который пройдет в эти выходные (22-24 сентября).
Риккардо и Цунода сохранят места в «Альфа Таури» на сезон-2024 (It.motorsport)
Ральф Шумахер: «Риккардо в «Ред Булл» в 2024-м – самое логичное решение, могу представить Лоусона и Цуноду в «Альфа Таури»
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