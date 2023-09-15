«Могу быть достаточно уверен в себе, чтобы позволить рассматривать все варианты». Алекс Албон – о возможном уходе из «Уильямса» после 2024 года

Алекс Албон готов рассмотреть другие варианты продолжения карьеры.

Албон, чей контракт с « » рассчитан до конца 2024 года, признал тот факт, что пока не знает, где продолжит карьеру. Но при этом отметил, что ему нравится выступать за «Уильямс».

«Думаю, я могу быть достаточно уверен в себе, чтобы позволить рассматривать все варианты. Во всем нужно искать баланс. Если быть до конца откровенным, я хочу увидеть успех «Уильямса», будучи частью этой команды, помочь команде двигаться вперед.

И я думаю, что прогресс, которого команда добивается по ходу сезона, действительно велик. И я целиком предан работе в команде до тех пор, пока не истечет срок моего контракта.

Но при этом мне уже 27 лет. Я уже не молод, хотя и не стар. Мне кажется, сейчас я переживаю хороший период в моей карьере. А через год мне будет 28, потом 29, 30. Я хотел бы дать себе шанс побороться за победы и подиумы. И вопрос в том, сможет ли команда за оставшееся время добиться такого прогресса», – рассказал .

В «Формуле-1» больше нет рента-драйверов (выжил только один уникум). Как же так вышло?