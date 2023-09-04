Карлос Сайнс: «Я подумал, что смогу победить Ферстаппена»

Теги Гран-при Италии Феррари Ред Булл Карлос Сайнс Формула-1 Макс Ферстаппен Авто

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс рассказал подробнее о своих ощущениях во время Гран-при Италии, где он стал третьим.

«На полпути [я подумал, что смогу победить Ферстаппена]. Я чувствовал, что полностью контролирую ситуацию, но затем – где-то с 10-го по 12-й круг – я начал ощущать, как задняя левая шина переставала работать – намного раньше, чем я ожидал. В тот момент я понял, что, возможно, израсходовал резину в попытках удержать позади Макса [Ферстаппена].

Я убил заднюю левую шину и приготовился страдать остаток гонки, потому что, вероятно, из-за этого мне пришлось бы рано заехать в боксы за «хардом» – и тогда второй отрезок получился бы очень длинным.

Так и вышло, мои ощущения оказались верными. Честно говоря, я не ожидал, что износ будет таким большим, но было очевидно, что я выжимал максимум, сдерживая их [«Ред Булл»] позади. Возможно, я пилотировал жестче, чем следовало», – сказал Сайнс.

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8 комментариев

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Jurgen Klinsmann
Ответ RG26
Вроде 10 круг далеко не полпути даже с учетом меньшего количества кругов. В лучшем случае продержал бы сзади подольше на пару кругов, но не больше - у Макса и машина в целом лучше, и как пилот он сильнее
эти 10 кругов для карлос были по ощущениям как будто он весь ле-ман24 проехал))
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+17
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RG26
Вроде 10 круг далеко не полпути даже с учетом меньшего количества кругов. В лучшем случае продержал бы сзади подольше на пару кругов, но не больше - у Макса и машина в целом лучше, и как пилот он сильнее
+9
0
+9
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sfairait
А Карлито то любитель фантастики
+2
0
+2
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Дмитрий Серебряков
Макс просто спокойно ехал и ждал, когда они закончатся. И уехал в закат. А Феррам нужно было Леклера сразу пропускать вперед. В крайнем случае в конце бы обратно поменялись
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Minuvert
Уже на прогревочном, а потом и на втором прогревочном, было заметно его волнение, когда он топил будто в гоночном режиме. Ошибка была вопросом времени. Спасибо и на том, что хоть сколько-то интригу подержал.
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pan_admiral
Всё правильно подумал, а иначе зачем тогда нужны эти гонки
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Schiaff1no
Бессмысленная трата времени, но спасибо за попытку.
Наверное самая долгая "борьба" с Ферзем за сезон
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Gnider
РБ другая лига. А в остальном идеальная гонка для Феррари.
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