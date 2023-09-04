Карлос Сайнс: «Я подумал, что смогу победить Ферстаппена»

Пилот «Феррари» рассказал подробнее о своих ощущениях во время Гран-при Италии, где он стал третьим.

«На полпути [я подумал, что смогу победить Ферстаппена]. Я чувствовал, что полностью контролирую ситуацию, но затем – где-то с 10-го по 12-й круг – я начал ощущать, как задняя левая шина переставала работать – намного раньше, чем я ожидал. В тот момент я понял, что, возможно, израсходовал резину в попытках удержать позади [Ферстаппена].

Я убил заднюю левую шину и приготовился страдать остаток гонки, потому что, вероятно, из-за этого мне пришлось бы рано заехать в боксы за «хардом» – и тогда второй отрезок получился бы очень длинным.

Так и вышло, мои ощущения оказались верными. Честно говоря, я не ожидал, что износ будет таким большим, но было очевидно, что я выжимал максимум, сдерживая их [« »] позади. Возможно, я пилотировал жестче, чем следовало», – сказал Сайнс.

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