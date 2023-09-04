Кристиан Хорнер о том, что «Ред Булл» нужен новый шкаф для трофеев: «Еще один мы уже заказали и заполнили»

Кристиан Хорнер ответил, понадобится ли «Ред Булл» новый шкаф для трофеев.

В 2023 году команда завоевала 22 подиума, в том числе 14 побед в 14 гонках. С начала сезона-2021 «Ред Булл» заработал 73 призовых места.

«Да, но это приятная проблема! Я суеверен и не люблю пустые шкафы. Мы уже заказали еще один шкаф и уже его заполнили. Так что разберемся с этим в конце сезона», – сообщил руководитель «Ред Булл».

не забыл похвалить лидера команды Макса Ферстаппена:

«Он бьет рекорды и пилотирует на невероятном уровне. Не думаю, что кто-либо в мире способен победить в этой машине, это точно.

Нужно ценить то, что делает Макс. Достичь того, чего достиг он – нечто особенное. Мы никоим образом не должны преуменьшать его заслуги. В спорте подобное случается крайне редко».

А у «Ред Булл» вообще есть слабости? Команда «Ф-1» достигла идеала?