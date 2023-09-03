Джанкарло Физикелла: «Надеюсь, марш Ферстаппена остановится, это очень скучно»

Теги Гран-при Италии Джанкарло Физикелла Феррари Ред Булл Карлос Сайнс Формула-1 Макс Ферстаппен Шарль Леклер Авто

Джанкарло Физикелла рассчитывает на поражение Макса Ферстаппена в Италии.

Пилот «Ред Булл» выиграл последние девять этапов «Формулы-1» подряд. Физикелла, выступавший за «Феррари», надеется, что победу одержит один из гонщиков его бывшей команды. Карлос Сайнс начнет гонку с поула, Шарль Леклер стартует третьим.

«Надеюсь, марш Макса остановится, потому что это очень скучно (смеется). Он очень силен, очень быстр, но победить его можно – почему нет?» – сказал итальянец.

Джанкарло также поделился воспоминаниями о гонке в Монце за «Феррари»:

«Большое давление. Помню, как в 2009-м я выступал за «Феррари», было потрясающе. Это дополнительная сила – тифози гонят вперед. Невероятно».

«Феррари» на поуле домашнего Гран-при – ставка на болид-ракету сработала. Страдания всего сезона «Ф-1» окупились?

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5 комментариев

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irs118return
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я очень не против если сегодня фуры разбавят подиум
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Розарио Агро
Ответ Ascari
Лучше смотреть на скучный марш Ферса, чем было смотреть на блм - акции и толерастию...
И чем же лучше? Это другое?
+8
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Иван Алейников
Ответ irs118return
я очень не против если сегодня фуры разбавят подиум
Скорее всего, что разбавят. Но вряд ли выиграют
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Роман
Не сегодня.
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