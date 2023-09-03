Джанкарло Физикелла: «Надеюсь, марш Ферстаппена остановится, это очень скучно»

Джанкарло Физикелла рассчитывает на поражение Макса Ферстаппена в Италии.

Пилот « » выиграл последние девять этапов «Формулы-1» подряд. Физикелла, выступавший за «Феррари», надеется, что победу одержит один из гонщиков его бывшей команды. начнет гонку с поула, стартует третьим.

«Надеюсь, марш остановится, потому что это очень скучно (смеется). Он очень силен, очень быстр, но победить его можно – почему нет?» – сказал итальянец.

также поделился воспоминаниями о гонке в Монце за «Феррари»:

«Большое давление. Помню, как в 2009-м я выступал за «Феррари», было потрясающе. Это дополнительная сила – тифози гонят вперед. Невероятно».

«Феррари» на поуле домашнего Гран-при – ставка на болид-ракету сработала. Страдания всего сезона «Ф-1» окупились?

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