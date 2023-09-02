Гельмут Марко о втором месте Ферстаппена: «Для атмосферы в Италии это оптимальный вариант»

Теги Гран-при Италии Феррари Ред Булл Формула-1 Гельмут Марко Серхио Перес Макс Ферстаппен Авто

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко рассказал, что второе место Макса Ферстаппена в квалификации к Гран-при Италии не так важно, как сама гонка.

«Хорошо оказаться на первом ряду, наша сила кроется в гонке. Для атмосферы в Италии это оптимальный вариант. Мы знали, что «Феррари» будет быстрой, и мы заранее настроились на это. При настройке болида мы не фокусировались на поуле. Гораздо важнее, чтобы мы оказались достаточно хороши в гонке», – сказал Марко.

Он также высказался о пятом месте Серхио Переса, который уступил Ферстаппену и Сайнсу около 0,4 секунды.

«Это его обычное отставание от Ферстаппена, которое, вероятно, было бы у любого пилота».

 Гран-при Италии-2023. Квалификация. Сайнс выиграл поул, Ферстаппен – 2-й, Леклер – 3-й

3 комментария

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Роман
Ну для чеко отстать на 0,4 а не больше — это солидный результат
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Евгений Потапенко
типа мы так и задумали, теперь Феррари поднатужатся и снова облажаются
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strelf1
Типа пусть хотя бы в субботу публика порадуется и не будет агрессивно настроена)
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