Гельмут Марко о втором месте Ферстаппена: «Для атмосферы в Италии это оптимальный вариант»

Советник « » рассказал, что второе место в квалификации к Гран-при Италии не так важно, как сама гонка.

«Хорошо оказаться на первом ряду, наша сила кроется в гонке. Для атмосферы в Италии это оптимальный вариант. Мы знали, что « » будет быстрой, и мы заранее настроились на это. При настройке болида мы не фокусировались на поуле. Гораздо важнее, чтобы мы оказались достаточно хороши в гонке», – сказал Марко.

Он также высказался о пятом месте Серхио Переса, который уступил Ферстаппену и Сайнсу около 0,4 секунды.

«Это его обычное отставание от Ферстаппена, которое, вероятно, было бы у любого пилота».

Гран-при Италии-2023. Квалификация. Сайнс выиграл поул, Ферстаппен – 2-й, Леклер – 3-й