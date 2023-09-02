Льюис Хэмилтон: «Скорость «Уильямса» впечатляет, обогнать его будет практически невозможно»

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон впечатлен скоростью «Уильямса».

завершил квалификацию к восьмым, выше расположились из «Уильямса» и представитель « » . Напарник Льюиса Джордж Расселл занял четвертую позицию.

«Ощущения не лучшие. В первой практике впечатления от машины были лучше всего, а затем все ухудшалось. Почему? Я не знаю.

У всех нас темп очень близкий. Что впечатляет, так это скорость «Уильямса». То, что нас опередили и «Уильямс», и «Макларен» – непростая ситуация. Но Джордж выступил отлично, и мне нужно каким-то образом попытаться прорваться вперед.

«Уильямс» будет практически невозможно обогнать, команда быстрейшая на прямых», – сказал семикратный чемпион «Формулы-1».

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