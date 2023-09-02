Льюис Хэмилтон: «Скорость «Уильямса» впечатляет, обогнать его будет практически невозможно»

Теги Гран-при Италии Макларен Льюис Хэмилтон Уильямс Формула-1 Мерседес Джордж Расселл Александр Албон Оскар Пиастри Авто

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон впечатлен скоростью «Уильямса».

Хэмилтон завершил квалификацию к Гран-при Италии восьмым, выше расположились Алекс Албон из «Уильямса» и представитель «Макларена» Оскар Пиастри. Напарник Льюиса Джордж Расселл занял четвертую позицию.

«Ощущения не лучшие. В первой практике впечатления от машины были лучше всего, а затем все ухудшалось. Почему? Я не знаю.

У всех нас темп очень близкий. Что впечатляет, так это скорость «Уильямса». То, что нас опередили и «Уильямс», и «Макларен» – непростая ситуация. Но Джордж выступил отлично, и мне нужно каким-то образом попытаться прорваться вперед.

«Уильямс» будет практически невозможно обогнать, команда быстрейшая на прямых», – сказал семикратный чемпион «Формулы-1».

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19 комментариев

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евгений рычков
Слабовато выступил Хэм. Видно выбивание бабла из Мерса все его силы вытянуло.
+27
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+27
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ALMANAC
Пару лет назад это интервью звучало бы как из параллельной вселенной
+27
-1
+26
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ibra207
Придётся превозмогать Вильямс)
Кто-бы мог подумать об этом в начале сезона
+19
-1
+18
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Mortimer1
Ожидание: Борьба с РБ
Реальность: Уильямс быстрее нас
+13
0
+13
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<~Inter~>
Уильямс в очередной раз хороши на трассе, где важна максимальная скорость
+9
0
+9
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ЮАГ
Попроси Расселла.)
+7
0
+7
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Ононаоно
Как же он достал превозмогать, то в десятку выйти чудо, то обойти Вилы практически невозможно. Алонсо десятым стал и то не ноет.
+2
0
+2
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burefan
Ответ Mittermeyer
Я надеюсь, что 64 млн это достойная цена, чтобы похоронить свою репутацию. Более бездарного пилота топ коллектива еще поискать надо.
Более бездарного комментария ещё надо поискать
+17
-15
+2
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Алекс Клиторман
Ответ Mittermeyer
Я надеюсь, что 64 млн это достойная цена, чтобы похоронить свою репутацию. Более бездарного пилота топ коллектива еще поискать надо.
Ты хоть понимаешь как смешно выглядит твой коммент? Назвать Хэмилтона бездарным - это полнейший идиотизм. Это говорю я - поклонник Макса.
+3
-1
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irs118return
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позорнее гонщика мир не видел🤮😄🤡
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Mittermeyer
Ответ burefan
Более бездарного комментария ещё надо поискать
Фаната бездарного спросить забыли. Я не знаю как после Нидерландов и Италии можно хоть как то защищать Льюиса.
+12
-11
+1
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Игорь Горшков
Ответ Mittermeyer
Фаната бездарного спросить забыли. Я не знаю как после Нидерландов и Италии можно хоть как то защищать Льюиса.
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Artur Smith
Ответ ALMANAC
Пару лет назад это интервью звучало бы как из параллельной вселенной
До лета оно звучало бы аналогично
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