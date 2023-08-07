Перес выиграл награду за лучший обгон июля

Пилот «Ред Булл» совершил лучший обгон июля по версии болельщиков «Формулы-1».

Пользователи официального сайта чемпионата признали лучшим маневр мексиканского гонщика на представителя «Макларена» на Гран-при Венгрии. Также на приз претендовали («Феррари», на пилота «Макларена» в ), («Мерседес», на пилота « » в Великобритании), (« », на пилота «Уильямса» Алекса Албона в Бельгии), Пьер Гасли («Альпин», на Албона в Бельгии) и Эстебан Окон («Альпин», на Цуноду в Бельгии).

В предыдущие месяцы фанаты приз трижды доставался гонщику «Астон Мартин» Фернандо Алонсо и однажды – Кевину Магнуссену из «Хааса».

Что случилось на Гран-при Венгрии: битва за победу в первом повороте, гонки «Макларена» с «Ред Булл» и «Мерседесом»