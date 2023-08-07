Перес выиграл награду за лучший обгон июля
Пилот «Ред Булл» Серхио Переса совершил лучший обгон июля по версии болельщиков «Формулы-1».
Пользователи официального сайта чемпионата признали лучшим маневр мексиканского гонщика на представителя «Макларена» Оскара Пиастри на Гран-при Венгрии. Также на приз претендовали Карлос Сайнс («Феррари», на пилота «Макларена» Ландо Норриса в Австрии), Джордж Расселл («Мерседес», на пилота «Феррари» Шарля Леклера в Великобритании), Юки Цунода («Альфа Таури», на пилота «Уильямса» Алекса Албона в Бельгии), Пьер Гасли («Альпин», на Албона в Бельгии) и Эстебан Окон («Альпин», на Цуноду в Бельгии).
В предыдущие месяцы фанаты приз трижды доставался гонщику «Астон Мартин» Фернандо Алонсо и однажды – Кевину Магнуссену из «Хааса».
Что случилось на Гран-при Венгрии: битва за победу в первом повороте, гонки «Макларена» с «Ред Булл» и «Мерседесом»
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