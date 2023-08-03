Глава технического отдела «Мерседеса»: «Причина подпрыгиваний в настройках или особенностях трассы Гран-при Бельгии»

Теги Гран-при Бельгии Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Джордж Расселл Майк Эллиот Авто

Глава технического отдела «Мерседеса» рассказал о борьбе с подскоками болида.

Феномен, от которого страдали Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл в 2022 году, вновь проявился в нынешнем сезоне на Гран-при Бельгии.

«Безусловно, в этот уик-энд мы наблюдали значительные подпрыгивания. Об этом сообщили оба гонщика, и мы видим это в данных.

Также мы видим подскоки и других машин, и, полагаю, частично это связано с природой автодрома в Спа. В прошлом году эффект был огромным, как и у большинства других команд.

Что касается скорости, конечно, это оказывает воздействие, поскольку отражается на способности пилота выжимать из болида максимум сцепления, меняет баланс и влияет на способность правильно выбирать точку торможения.

Так что мы будем работать над данной проблемой. Вопрос, который мы должны себе задать: как сильно влияют особенности автодрома в Спа и как сильно – настройки. Ведь уик-энд вышел дождевым, и мы не выезжали на сухую трассу до гонки.

Также мы внимательно рассмотрим обновления и убедимся, что подскоки с ними не связаны. В данный момент мы считаем, что причина в настройках или особенностях трассы», – сообщил Майк Эллиот в видео «Мерседеса».

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