Льюис Хэмилтон: «У «Мерседеса» вернулись подпрыгивания болида, для меня это повод для беспокойства»

Пилот « » подвел итоги Гран-при Бельгии, рассказав о ходе гонки.

«Гонка получилась не очень насыщенной событиями. Ничего особенного не происходило, я не мог держаться в одном темпе с машинами, которые ехали впереди меня. В начале гонки было трудно, наша самая большая проблема – это задняя ось, а еще в этот уик-энд у нас вернулись сильные подпрыгивания болида, как в прошлом году.

В конце заезда я держался в нескольких секундах позади «Феррари», но никак не мог подобраться еще ближе, чтобы навязать борьбу, поэтому мы решили попробовать проехать лучший круг гонки – здорово, что нам удалось это сделать, и что у нас был достаточный запас от соперников позади (чтобы провести пит-стоп). Сам круг получился очень неплохим.

Сегодня был довольно сильный и порывистый ветер, так что задача удержаться на трассе была не самой простой.

Команда не знает, что именно вызвало возвращение эффекта подпрыгивания болида. Для меня это повод для беспокойства, но мы изучим все данные и постараемся выяснить, что нужно сделать к следующей гонке», – рассказал Хэмилтон.

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