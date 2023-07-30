Льюис Хэмилтон: «У «Мерседеса» вернулись подпрыгивания болида, для меня это повод для беспокойства»

Теги Гран-при Бельгии Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Авто

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон подвел итоги Гран-при Бельгии, рассказав о ходе гонки.

«Гонка получилась не очень насыщенной событиями. Ничего особенного не происходило, я не мог держаться в одном темпе с машинами, которые ехали впереди меня. В начале гонки было трудно, наша самая большая проблема – это задняя ось, а еще в этот уик-энд у нас вернулись сильные подпрыгивания болида, как в прошлом году.

В конце заезда я держался в нескольких секундах позади «Феррари», но никак не мог подобраться еще ближе, чтобы навязать борьбу, поэтому мы решили попробовать проехать лучший круг гонки – здорово, что нам удалось это сделать, и что у нас был достаточный запас от соперников позади (чтобы провести пит-стоп). Сам круг получился очень неплохим.

Сегодня был довольно сильный и порывистый ветер, так что задача удержаться на трассе была не самой простой.

Команда не знает, что именно вызвало возвращение эффекта подпрыгивания болида. Для меня это повод для беспокойства, но мы изучим все данные и постараемся выяснить, что нужно сделать к следующей гонке», – рассказал Хэмилтон.

Что случилось на Гран-при Бельгии: Ферстаппен аннигилировал всех с 6-го места, «Макларен» гениально спас гонку дождем

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Luca di Montezemolo
Вау. Прижима у тачки нет, сливали 2 сектор постоянно, а козление есть. Шёл 2 год нового регламента , мерс до сих пор не понимает что делает с машиной.
+14
-4
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
hypnotoad94
А было видно, кстати. Странно даже, что только у мерса такие проблемы
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Stanislav Babushkin
Ответ Klaus
странно что Люсе не нравится прыгать в болиде а дома нравится
ммм, расисты вошли в чат
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Luca di Montezemolo
Ответ hypnotoad94
А было видно, кстати. Странно даже, что только у мерса такие проблемы
Было у меня пару комментов, а может и не пару, что как только начнут добавлять прижим может вернуться козление, потому что они боролись с козлением снижая прижим весь прошлый год, они даже не знают на какой высоте должна ездить тачка, то слишком низко, то высоко, все остальные давно начали копировать ньюивозку, мерс до сих пор ездит на шасси созданном для зироподов, этот регламент они слили полностью.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
grag68
Мерсам повезло ещё, что маки тут провалились. И вообще они на втором месте благодарна пилотам
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mortimer1
Превозмог получается
+5
-5
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex Sin
Так и думал, спину зашиб. Срочно, пущай Тото готовит в ФИА очередную директиву, у РБ нужно чего-нибудь запретить. Так победим.
+6
-6
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rodbert
Ну так новые понтоны же.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий